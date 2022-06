Anticipazioni L’Ora Inchiostro contro Piombo puntata 22 giugno

Prosegue L’Ora Inchiostro contro Piombo, la nuova fiction di Canale5 in onda stasera, 22 giugno, con la terza puntata. La storia è tratta da eventi realmente accaduti tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, un periodo cruciale per la lotta alla mafia. In questo clima di tensione, L’Ora, il giornale fondato a inizio Novecento dalla famiglia Florio che a Palermo, è il primo quotidiano che ha avuto l’ardire di scrivere la parola Mafia. Pur non vendendo centinaia di copie, L’Ora era composta da giornalisti coraggiosi, pronti a lottare in prima linea, grazie al supporto del loro direttore. Nel cast: Claudio Santamaria, Silvia D’Amico e Maurizio Lombardi.

L’Ora Inchiostro contro Piombo, anticipazioni 22 giugno: il cadavere di Perrotta viene ritrovato

I guai per Antonio Nicastro non sono ancora finiti. Il peggio infatti arriva quando a Corleone viene ritrovato il cadavere di Perrotta. Su richiesta del direttore, Nic e Domenico si recano sul posto per scattare delle foto e portarle al giornale al più presto possibile, così da pubblicare la notizia fresca. Tuttavia, niente andrà come previsto e i due restano intrappolati durante l’operazione. Olivia quindi si attiva per avviare il padre di Sciamma, che chiama i soccorsi. Una volta tornati in redazione, Nic e Domenico si mettono al lavoro per fare uscire un’edizione straordinaria dell’evento. Antonio si chiude nelle indagini e finisce per trascurare la moglie Anna. Lei non si abbatte e pur di farsi notare decide di scrivere per il quotidiano rivale de L’Ora.

L’Ora Inchiostro contro Piombo: chi era Antonio Nicastro?

Il personaggio interpretato da Claudio Santamaria, Antonio Nicastro, è un nome di fantasia, però la sua figura si ispira a qualcuno realmente vissuto: Vittorio Nisticò, un giornalista calabrese di Paese Sera, il quotidiano romano controllato dal Partito Comunista Italiano. Nel 1954 si trasferì a Palermo per dirigere L’Ora, che era stato appena acquistato dalla casa editrice GATE, che all’epoca faceva capo proprio al Partito. Sotto la direzione di Nisticò, il giornale cambiò formato e iniziò a raccontare la cruda realtà della mafia nel dettaglio.

