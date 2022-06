L’Orchestra “Suoni del Sud”, chi è?/ “Aperti al territorio e ai giovani talenti”

Chi è L’Orchestra Suoni del Sud?

Ormai da anni “Una voce per Padre Pio” rappresenta uno show immancabile nel palinsesto di Raiuno, che punta a coniugare un duploce obiettivo, unire la musica alla religione nel nome di uno dei Santi più amati, che vanta tra i suoi fedeli anche tantissimi Vip (tra questi c’è anche Lino Banfi). In una location speciale come quella di Pietralcina, la cittadina pugliese di cui era originario il frate, le emozioni sono sempre tante, grazie anche alle storie di chi ha avvertito nella sua vita un cambiamento importante grazie alla fede.

Da tempo l’Orchestra Suoni del Sud è parte integrante dell’evento, al punto tale che i suoi componenti non possono che sentirsi onorati all’idea di mostrare il loro talento anche in questa occasione.

L’Orchestra Suoni del Sud imprescindibile a “Una voce per Padre Pio”

“Suoniamo infatti su quel palco fin dalla prima edizione della manifestazione, a dimostrazione dell’elevato valore artistico della nostra orchestra, formata da musicisti di grande esperienza – sono le parole di Gianni Cuciniello, responsabile dell’associazione Suoni del Sud .

I componenti della band non hanno mai nascosto di avere una grande fede in Dio ed è per questo che essere costantemente presenti nella manifestazione non può che essere per loro ancora più importante: “Ci emoziona tanto, specie per il legame che ci unisce a Padre Pio, santo della nostra terra di Capitanata, e allo stesso tempo ci riempie di soddisfazione e di orgoglio“.

Nonostante il successo, l’Orchestra non vuole essere chiusa, ma è sempre pronta ad accogliere chi come loro ama la musica: “È con piacere che, proprio in occasione di questa edizione speciale, la nostra Orchestra si apre ancora di più al territorio e ai giovani talenti, tant’è che suonerà con noi anche una studentessa del Liceo musicale “Poerio” di Foggia, la violinista Denise Gambino”.

