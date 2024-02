Loredana Bertè arriva seconda a Una Voce per San Marino/ Scoppia la polemica sul web: “Uno scandalo!”

Bertè non potrà accedere all’Eurovision: Megara vince Una Voce per San Marino

Loredana Bertè non potrà accedere all’Eurovision Song Contest 2024, “per un soffio”. La band spagnola dei Megara con il brano 11:11 ha vinto Una Voce per San Marino concorso che consente al vincitore di partecipare all’evento musicale internazionale che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia.

L’artista che ha Sanremo 2024 ha preso il premio della critica con il brano Pazza, è arrivata seconda perdendo la possibilità di rappresentare la piccola Repubblica all’Eurovision. Come riporta Adnkronos: “Terzo classificato La Rua. Mentre i Jalisse si sono aggiudicati il premio per il ‘miglior look’. La Bertè è stata comunque insignita di due premi: quello del fan club eurovisivo italiano e quello critica assegnato dalla stampa accreditata sammarinese e internazionale.”

Loredana Bertè rivolta social dopo il secondo posto

La mancata vittoria di Bertè a Una Voce per San Marino, ha suscitato una marea di polemiche piuttosto dure sui social. La situazione è degenerata tanto che, molti utenti, hanno “vandalizzato” la pagina Wikipedia della piccola Repubblica modificandone i contenuti con insulti e calunnie di vario genere.

“San Marino è un’ex Repubblica, adesso annessa all’Italia dopo la non vittoria di Loredana Bertè. Il castello più popoloso è Serravalle (11 035 abitanti). Li mortacci vostra i 12 punti all’Eurovision non li vedete manco pi ca**!” Si leggeva sulla pagina internet. Ovviamente, Wikipedia è intervenuta tempestivamente per correre ai ripari disattivando la possibilità di modificare la pagina dedicata a San Marino. Il secondo posto della Bertè non è stata presa per nulla bene dal web che si è sbizzarrito con i commenti negativi: “Uno scandalo! Praticamente usata per gli ascolti e per fare hype” scrive un un utente. E ancora: “La mia recita di quinta elementare era organizzata meglio e non hanno neanche fatto vincere la REGINA Loredana che li ha onorati della sua presenza dovete fallire”.

