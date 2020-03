Loredana Bertè/ Attacca Giulia: “ha sbagliato, non mi è arrivato niente” (Amici 2020)

Loredana Bertè si è resa protagonista ad Amici 2020 di una critica feroce nei confronti di Giulia. In occasione del secondo girone della fida, quando l’allieva si è esibita con uno dei classici della musica italiana, “Cu ‘mme”, la sorella di Mia Martini ha preso la parola, stroncando totalmente la performance di Giulia. “Giudicare questo brano strepitoso, come Murolo, Gragnaniello e Mimì è molto difficile – ha detto il giudice – però purtroppo hai sbagliato, perché non hai finito le note, quelle basse”. Secondo Loredana Bertè, gli errori commessi da Giulia sarebbero stati numerosi, e il fatto di non avere seguito le note è soltanto la punta dell’iceberg. La canzone, ha spiegato la giurata, deve “esplodere totalmente con un dolore, un sentimento, che ti deve spaccare il cuore”, caratteristiche che, dal suo punto di vista, Giulia non sarebbe riuscita a replicare.

Loredana Bertè vs Rudi Zerbi: “Giulia? Un’esibizione a metà”

“Questo brano è cantato così, specialmente l’ingresso”. Nella sua invettiva contro Giulia, rea di aver portato in scena, sbagliandolo, uno dei brani più espressivi tra quelli cantati dall’indimenticabile Mia Martini, Loredana Bertè ha sentenziato così. “Hai fatto un’esibizione a metà, senza cuore”, ha detto poi la giurata, che non ha indietreggiato neanche di fronte a Rudy Zerbi, che ha difeso a spada tratta l’allieva: “c’è la possibilità che, magari, una ragazza della sua età possa avere in quel momento, quando la canta, un’interpretazione, un sentimento diverso dalla maturità di Mimì – ha detto l’insegnante di canto di Amici 19 – quindi, probabilmente – ha aggiunto Zerbi – lei l’ha cantata con un’intensità della sua età”. “Le note però sono note”, ha fatto quindi notare Loredana Bertè. “Devi rispettare l’autore”. “Tu hai parlato di interpretazione – ha replicato Rudy Zerbi – e ti ho risposto”.

Anna Pettinelli: “Una canzone dolorosa per Loredana Bertè

Il giudizio formulato ad Amici 19 da Loredana Bertè nei confronti di Giulia non è andato giù a molti. Oltre a Rudy Zerbi e al pubblico in sala, che hanno cercato riportare la discussione su un binario un po’ più tranquillo, anche Anna Pettinelli ha preso le difese dell’allieva, dando una motivazione al giudizio formulato da Loredana Bertè tutt’altro che banale: “è una canzone probabilmente dolorosa per Loredana, e quindi forse – ha detto l’insegnante di canto – questa canzone non riesci a giudicarla con serenità. Credo che Giulia – ha aggiunto poi la Pettinelli – abbia messo tanto dentro”. Loredana Bertè, però, non ha cambiato la sua opinione neanche di fronte a questa analisi così spietata e, ribadendo il proprio punto di vista, ha confermato: “è una ragazza di vent’anni che ha fatto delle note sbagliate; l’esplosione, lo struggimento, la ferita che si ha dentro non l’ha fatta, non mi è a arrivato niente, anzi”.



