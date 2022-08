Loredana Bertè con Bjorn Borg e Adriano Panatta, perché è finita?/ Una passione spenta e un amore tormentato

Loredana Bertè e Adriano Panatta: perché si sono lasciati?

Quando si parla degli amori di Loredana Bertè è impossibile non citare le storie che la celebre cantante ha avuto con due grandi sportivi: Adriano Panatta e Björn Borg. A far incontrare la Bertè e Panatta pare sia stato Renato Zero, al temo non ancora famoso come lo è oggi. I due vissero un amore travolgente che però si concluse dopo meno di un anno: il fuoco iniziale si spense ed entrambi presero strade diverse. Tuttavia c’è chi pensa che a causare la rottura sia stato l’incontro della cantante proprio con Bjorn Borg, che fu proprio Panatta a presentarglielo su un campo da tennis.

In un’intervista di qualche tempo fa Loredana Bertè parlò così della sua storia con Panatta: “Fu un vero e proprio colpo di fulmine: appena lo vidi, pensai ‘Lui è mio’. E lui aveva pensato la stessa cosa. Per me è stato il primo amore, forte, passionale, puro, positivo. Poi però mi lasciò per sposare una ragazza che poi è ancora la mia migliore amica. Ci eravamo lasciati da pochi mesi, io stavo tornando in aereo dal Kenya, dove avevo scattato la copertina di ‘Sei bellissima’, e lessi sul giornale che si erano sposati. Comunque Rosaria è una donna eccezionale, siamo amiche da sempre, la saluto con affetto“.

Loredana Bertè e Bjorn Borg: una storia molto tormentata

La relazione con Bjorn Borg d’altronde iniziò ufficialmente qualche anno dopo la rottura della Bertè con Panatta. I due si sposarono nel 1989 ma la loro storia fu subito scossa da momenti drammatici. Il tennista tentò infatti di suicidarsi pochi giorni prima delle nozze e fu proprio Loredana a salvarlo. “Non sono stata una moglie felice. L’ultimo marito, Borg, l’ho lasciato prendendolo a mazzate da baseball, perché mentre eravamo in hotel insieme ha ‘ordinato’ al telefono due prostitute, come se stesso ordinando un club sandwich”, raccontò la Bertè a Verissimo.

Le dipendenze dalle droga e dall’alcol di Bjorn Borg non hanno fatto che rendere sempre più difficile il loro rapporto, conclusosi ufficialmente nel 1992 dopo un periodo di stress e depressione.











