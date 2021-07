Loredana Bertè/ Dal tour sospeso per problemi di salute a The Voice Senior 2

Va in onda stasera su Rai 1 la replica della terza puntata della prima edizione di The Voice Senior (trasmessa l’11 dicembre 2020). Loredana Bertè, insieme agli altri tre giudici, completerà la formazione del suo team: nella serata di oggi infatti ci saranno le ultime tredici Blind Auditions prima della semifinale di prossimo sabato. Come prevede il meccanismo del talent dedicato agli aspiranti cantanti over 60, i coach devono chiudere la selezione con nove elementi nella propria squadra. Avremo modo così di vederla all’opera nella prima edizione di The Voice Senior nell’attesa della nuova stagione che la vede tornare protagonista come coach, che ne pensate?

Intanto mentre Loredana Bertè è protagonista dei sabato sera di Rai 1 con le repliche di The Voice Senior 2020, sarebbe dovuta essere in giro per l’Italia con il suo Figlia di… Summer tour 2021. La prima data l’avrebbe dovuta tenere proprio ieri a Cervignano del Friuli per poi passare da Cosenza, Catania, Genova, Follonica, Este, Todi e Pisa. Purtroppo, la serie di concerti che la cantante aveva in programma per l’estate sono stati per il momento sospesi a causa di un intervento chirurgico a cui si dovrà sottoporre.

La comunicazione che lo staff della Bertè ha pubblicato tramite social ci dice che la tappa a Cervignano del Friuli è spostata al 13 di agosto: “Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto“. Il messaggio rassicurante per i fan arriva con la conferma da parte del suo entourage che non è nulla di grave e che “tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour”, si spera già dalla seconda data in calendario.

