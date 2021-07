Loredana Berté, intervento chirurgico per “malesseri fisici”/ “Riposo assoluto”

Loredana Bertè deve operarsi. Speciafichiamo subito: nulla di grave per la celebre cantante, come tiene a sottolineare il suo staff in un comunicato arrivato attraverso i social. Su Twitter, in particolare, alcune ore fa è stato pubblicato un messaggio che annuncia ai fan un imminente intervento per la cantante che, dunque, non potrà salire sul palco per un po’ di giorni. “Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intevento chirugico e restare diversi giorni a riposo assoluto.”, si legge nel post. Segue il chiarimento sul concerto che non si farà: “Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD), siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021.“

Operazione per Loredana Bertè: “Nulla di grave”

Di fronte all’inevitabile preoccupazione dei fan, la nota pubblicata dai collaboratori ha quindi chiarito che “non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!” Tuttavia, nessun chiarimento su cosa sia effettivamente accaduto alla Bertè. Infine è arrivato il chiarimento riguardante i biglietti acquistati: “I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021.” Restano, dunque, al momento invariate tutte le altre date secondo il calendario.

30 luglio – Cosenza, Arena Rendano

07 agosto – Catania, Villa Bellini

13 agosto – Cervignano del Friuli (UD), Parco Europa

18 agosto – Genova, Arena del Mare

23 agosto – Follonica (GR), Parco Centrale

27 agosto – Este (PD), Arena Castello Carrarese

05 settembre – Todi (PG), Todi Festival, Piazza del Popolo

08 settembre – Pisa, Piazza dei Cavalieri

18 settembre – Locarno (CH), Palazzetto Fevi

