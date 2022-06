Loredana Berté furiosa su Instagram: “Siete offensivi!”/ “Sono davvero io a rispondere ai commenti”

Loredana Berté furiosa su Instagram: la risposta ai sospetti dei fan

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Loredana Bertè ha voluto metterci la faccia e replicare ad alcuni fan che continuano a credere che ciò che viene scritto e postato sul suo profilo non provenga da lei in persona ma da qualcuno che lo fa al suo posto. “Si è vero che non ho un cellulare ma, essendo molto curiosa da sempre, mi faccio leggere tutti i commenti dalla mia manager”, ha esordito la cantante nel video, confermando quindi che è proprio lei a scrivere i suoi post e rispondere ai commenti.

“Non posso credere e non capisco come mai qualcuno pensa che la mia manager si possa mettere a scrivere e rispondere commenti a caso”, ha tuonato ancora la Bertè. La cantante ha ammesso di essersi sentita offesa da alcuni commenti ricevuti poi anche in privato: “Siete offensivi. Quando leggete i miei commenti in risposta ai vostri sono io. Io. Chiaro? Ci arrivate oppure c’avete due formiche che giocano a braccio di ferro nella testa”.

Loredana Berté chiarisce: “Sono io a rispondere su Instagram”

Con queste parole Loredana Bertè ha quindi concluso il filmato, salutando freddamente tutti coloro che, in più occasioni, hanno sospettato che a scrivere e commentare non fosse davvero lei e che, dunque, stesse in qualche modo prendendo in giro i suoi follower. Proprio sotto un post dedicato alla polemica sulla questione aborto nata tra la cantante e Pillon, un utente ha messo in dubbio che quelle scritte sotto il post non fossero parole sue. “Si vede che non è lei a rispondere direttamente”, ha commentato l’utente in questione. Proprio commenti come questo hanno scatenato la replica della cantante.

