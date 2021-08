Loredana Bertè/ La regina del rock riprende il tour: “nessuna emergenza o altro”

Loredana Bertè è in tv come giudice di The Voice Senior, la prima edizione del talent show musicale condotto da Antonella Clerici, ma intanto ha ripreso il “Figlia di…Summer Tour’” dopo un piccolo intervento. Sono state settimane difficili per la regina del rock che, a causa di un intervento, ha dovuto interrompere il suo tour estivo rimandato solo di qualche settimana. La notizia ha però fatto preoccupare i tantissimi fan e per questo motivo proprio la Bertè ha deciso di dire la sua chiarendo la situazione. “Il tour non è stato interrotto ma è stata spostata una data. Non c’è nessuna emergenza né angoscia. Pensate quante notizie, molto più importanti, vengono raccontate in questo modo, screditando tutti quei giornalisti veri ed onesti che raccontano le vicende per come sono” – ha detto a gran voce la Bertè che si è dovuta sottoporre ad un piccolo intervento chirurgico che si è concluso alla grande. Il post intervento però l’ha costretta ad un pò di riposo facendo così slittare alcune date del “Figlia di…Summer Tour”.

Loredana Bertè come sta? Ripreso il "Figlia di…Summer Tour"

Alcuni blog e siti hanno però lasciato intendere bene altro e per questo motivo Loredana Bertè ha voluto mettere i puntini sulle “i” smentendo categoricamente tutte le voci sulla sua salute. “Capita sempre più spesso che piccole testate e/o blog riportino titoli sensazionalistici ingigantendo la realtà, solo per fare qualche views in più. Ne sono recentemente rimasta vittima anche io con titoli come: ”Ore di angoscia per Loredana Bertè” e “I suoi fan distrutti”… Quando sulle mie pagine ufficiali era stato spiegato chiaramente che NON era niente di grave e che sarei “tornata in pista” prestissimo. Io ho dovuto fare un piccolo intervento, sono in convalescenza, ma piano piano mi sto riprendendo” – ha detto la cantante che ha ripreso il suo tour con un concerto a Cosenza. Nessuna emergenza o altro: Loredana è in formissima ed è pronta a tornare dai suoi “figli di” che l’attendono nelle varie tappe del tour estivo!

