Loredana Bertè, “Quando mi ha vista stava per svenire”/ L’incontro con la fan…

Loredana Bertè fa un incontro inaspettato con un fan, la reazione diventa virale

Loredana Bertè fa emozionare una fan. La cantante si trovava in viaggio sul Frecciarossa diretto a Pescara e in quest’occasione ha fatto un incontro inaspettato. L’artista ha pubblicato sui social un video che è diventato virale. La responsabile del bar del treno è rimasta sorpresa di fronte al suo idolo ed è scoppiata a piangere. La cantante ha svelato il retroscena di questo incontro. Loredana Bertè aveva chiesto alla manager di prendere un toast al bar del treno. Il treno però non era dotato né di coltelli per tagliare il toast e nemmeno di piatti o sacchetti per portarlo al proprio posto. La responsabile del bar per scusarsi dei disservizi è passato alla carrozza in cui stava Loredana per offrire da bere. A quel punto la responsabile si è messa a piangere.

Loredana ha raccontato infatti che la responsabile del bar era una sua fan e che per poco non sveniva quando l’ha vista: “Mentre viaggiavamo su un Frecciarossa da Milano a Pescara, per arrivare alla prima tappa del mio tour estivo a Roseto degli Abruzzi, chiedo alla mia manager di prendermi un toast al bar. Purtroppo, il treno, oltre ad essere in ritardo di 30 min, non era dotato né di coltelli per tagliare il mio enorme toast a metà né di piatti né di sacchetti per trasportarlo. Dopo qualche minuto, la responsabile del bar, di sua iniziativa, passa dalla nostra carrozza per offrirci da bere, scusandosi di tutti i disservizi e…trova me! Quando mi ha vista per poco non sviene: quando il karma ti ripaga all’ istante”.

Loredana Bertè fa commuovere il web, cosa è successo?

La fan di Loredana Bertè trovandosela davanti non è riuscita a trattenere l’emozione. Loredana Bertè ha infatti spiegato ai followers sui social: “Lei è una mia grandissima fan, sta piangendo perché non sapeva di incontrarmi sul treno. Mi dispiace perché è molto scossa”. Loredana Bertè ha poi abbracciato la ragazza che è apparsa singhiozzante. Ripresa dal cellulare, la fan visibilmente provata dall’incontro ha detto: “Non ce la faccio, scusate” e si è allontanata.

Un incontro che ha commosso il web tanto che il video è diventato virale e sono piovuti numerosi commenti da parte dei fan di Loredana. Loredana Bertè è diventata una vera icona e un simbolo anche per le nuove generazioni. Loredana Bertè era infatti diretta a Roseto degli Abruzzi dove, il 4 agosto, ha tenuto la prima data del suo tour estivo. La cantante non si aspettava di trovare sul treno proprio una sua fan che non è riuscita a trattenere l’emozione.

