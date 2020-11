Loredana Bertè/ Un vinile contro violenza sulle donne: “Denunciate al primo schiaffo”

Loredana Bertè sarà protagonista questo pomeriggio negli studi di “Verissimo” e il ritorno nell’oramai tradizionale rotocalco del sabato di Canale 5 non è casuale dal momento che proprio ieri la fresca 70enne cantautrice di Bagnara Calabra ha pubblicato un 45 giri in vista della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne del prossimo 25 novembre. E nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la sorella dell’indimenticata Mia Martini sarà solo una delle tante protagoniste in rosa di una puntata speciale, quasi monografica, che “Verissimo” dedica al tema per sensibilizzare l’opinione pubblica e accendere i riflettori su un problema che spesso non emerge nelle cronache ma resta confinato all’angusto ambito delle mura domestiche. E lei, figlia di quello che ha definito un “padre padrone” il genitore dopo la morte, è in prima linea col suo progetto “Fiabe / Anima vai”, lavoro pubblicato per Nar International e che è la ristampa dell’omonimo album del 1977 ma in una edizione speciale, ovvero un 45 giri in sole 1000 copie e con una cartolina personalizzata che dice “Basta alla violenza sulle donne”.

LOREDANA BERTE’, UN 45 GIRI PER LA ‘GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE’

“Vi lascio un numero importantissimo, il 1522, una linea d’aiuto sempre attiva contro la violenza e lo stalking” ha spiegato Loredana Bertè presentando questo progetto oltre al sito www.1522.eu con tanto di logo ideato dalla stessa artista: nei due brani contenuti in questo 45 giri e scritti dal duo Avogadro-Pace , la sorella di Mia tratta ovviamente temi legati al mondo femminile e al disagio provato dalle donne in quelli che erano ancora anni di cambiamenti e di prese di coscienza lente ma inesorabili. “Bisogna denunciare e chiedere aiuto subito, al primo schiaffo” è l’invito rivolto dalla Bertè a tutte le donne durante la presentazione ufficiale del vinile: da sempre impegnata in prima linea sul tema della violenza di genere, la 70enne cantautrice calabrese ha pure ricordato che a causa dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese da mesi la situazione domestica per molte donne si è ancora più aggravata dato che sono costrette a convivere con degli uomini violenti e per tanto tempo. Una sorta di lockdown emotivo dentro il lockdown casalingo che a molte non offre una via di scampo. “Bisogna denunciare e chiedere aiuto” ha ribadito la diretta interessata riferendosi al numero verde e al sito che forniscono assistenza h24.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana (@loredanaberteofficial)





