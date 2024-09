Chi sono Raffaella e Loredana Lecciso, le sorelle di Amanda, nuova concorrente del Grande Fratello 2024

C’è chi credeva che le sorelle Lecciso fossero solo due, invece l’ingresso di Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024 renderà noto a tutti che, in realtà, sono tre. Amanda è, d’altronde, la meno nota delle tre, ma il reality sarà la sua occasione per ribaltare del tutto questa attuale realtà. Certo, sarà difficile superare la notorietà di Loredana Lecciso, da anni volto della TV e dello spettacolo italiano.

Amanda Lecciso, chi è? Concorrente Grande Fratello 2024/ La sorella di Loredana sostituisce Lino Giuliano

Loredana, che ha partecipato a molti programmi televisivi in qualità di showgirl o di ospite, è in realtà ancor più nota per la sua lunga storia d’amore con Al Bano Carrisi, che dura ancora oggi. Sono, infatti, 25 anni che il celebre cantante e la showgirl stanno insieme, e dal loro amore sono nati due figli: Jasmine e Albano Jr. Al Bano e Loredana non sono però sposati: l’unica moglie del cantante resta Romina Power, con la quale negli anni c’è stata più di una frecciatina.

Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024, la sorella Loredana: "Si farà valere/ "Ecco com'è il nostro rapporto"

La vita privata di Raffaella Lecciso: ex, compagno e figlia

Se Loredana è, dunque, la più famosa delle sorelle Lecciso, per alcuni anni è stata al suo fianco nel piccolo schermo la sorella Raffaella. In realtà, Loredana e Raffaella sono sorelle gemelle: il loro è un legame molto solido, come d’altronde hanno dimostrato anche negli anni che le hanno viste fianco a fianco sul palcoscenico televisivo. Loredana e Raffaella hanno 52 anni e sono le sorelle maggiori di Amanda, che impareremo a conoscere nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello 2024. Parlando della vita privata di Raffaella, la donna è stata sposata con Toti Bellone, un noto giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, con il quale ha avuto una figlia: Federica. Successivamente si è innamorata di dell’imprenditore Giampiero Corvaglia, con il quale, tuttavia, non si è risposata.