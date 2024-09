Loredana Lecciso rompe il silenzio sulla sorella Amanda al Grande Fratello 2024: “Si farà valere”

Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, andrà in onda la 2a puntata del Grande Fratello 2024 e tra i concorrenti c’è anche Amanda Lecciso, sorella della ben più nota Loredana Lecciso compagna di Al Bano. L’ex showgirl ha concesso nelle scorse ore una lunga intervista al Corriere della Sera dove si è sbilanciata sulla sorella, ha rivelato che tipo di persona è e soprattutto com’è il loro rapporto. Innanzitutto, Loredana Lecciso ha confessato: “Il merito più grande di Amanda è di essere una mamma eccezionale, da 10 e lode: ha avuto Giorgio, 16 anni, da Antonio Greco, avvocato, e Gaetano, “Ninni”, dal produttore cinematografico Ivo Micioni. E’ moderna, iperattiva.”

Loredana Lecciso ha poi aggiunto che la sorella Amanda Lecciso si farà valere al Grande Fratello 2024 anche grazie alla bravura del conduttore: “Siamo all’inizio, è stata una serata di presentazioni. Più si andrà avanti e più Alfonso (Signorini) riuscirà a tirar fuori le storie di vita, l’emotività, a scavare in profondità. A me piace il suo stile, ha un bagaglio elevato: è un ottimo giornalista. Prima è stato professore di latino e greco al liceo classico. Al di là dello spettacolo, fornisce una seconda lettura che fa riflettere e, a volte, commuovere”.

A metà degli anni 2000 Loredana Lecciso ha avuto un grande momento di notorietà insieme alla sorella gemelle Raffaella. Molto meno conosciuta, invece, è Amanda Lecciso, la concorrente del Grande Fratello 2024. Durante l’intervista al Corriere della Sera Loredana Lecciso oltre a rivelare che tipo è sua sorella ha anche confessato come sono i loro rapporti: “Mia figlia Jasmine è pazza di lei. E avendo sei anni di differenza con mia figlia Brigitta (30 anni, avuta dal matrimonio passato, stilista in Kenya, mentre gli altri figli sono Jasmine, 23, e Al Bano Jr, 21, ndr) è come se fosse per me sorella e figlia.”

Ed infine Loredana Lecciso ha rivelato perché non parteciperà mai al Grande Fratello 2024: “Non ho mai partecipato al Grande Fratello perché ho un pessimo rapporto con l’immagine. Soffro il limite delle telecamere, ho troppe insicurezze.” Tuttavia sulla possibilità che potrebbe entrare per fare una sorpresa alla sorella si è sbilanciata: “Vedremo.”