Loredana Errore è nata a Bucarest nel 1984 ma è arrivata in Italia da giovanissima dopo essere stata adottata a pochi mesi di vita da una coppia di Agrigento, dopo l’abbandono dei genitori naturali. Appassionata di musica fin da bambina, ha preso parte al Festival di Napoli 2001 e ancora al Cantagiro del 2008, classificandosi al primo posto. Da piccolina, nella stagione 2002-2003, ha preso parte anche all’Accademia di Sanremo arrivando fino al palco dell’Ariston. La vera svolta per la sua carriera è arrivata però qualche anno più tardi, con Amici di Maria De Filippi, talent show al quale ha preso parte nel 2009 per la nona edizione.

Nel 2010 ha pubblicato il suo primo EP, “Ragazza occhi cielo”, con il singolo scritto da Biagio Antonacci. Sia il singolo che lo stesso album hanno ottenuto il terzo posto nelle classifiche stilate dalla FIMI. L’EP è stato certificato disco d’oro avendo venduto oltre 30 mila copie. Ha ricevuto inoltre un premio come CD Oro ai Wind Music Awards 2010. Successivamente lo stesso cd ha ottenuto il disco di platino con le 70 mila copie vendute mentre il singolo ha venduto 15 mila copie in digitale. Loredana Errore ha anche ricevuto il premio “The Voice” ai Venice Music Awards 2010.

A lungo Loredana Errore ha collaborato con Biagio Antonacci, a partire dall’album L’Errore. È stata anche coautrice con Biagio di una serie di singoli fino ad arrivare nel 2011 ad esibirsi in tre date del tour di Biagio Antonacci. Anche negli anni a seguire Loredana Errore ha pubblicato una serie di singoli e di album: nel 2022 è arrivato “Stelle” con “Hai le isole negli occhi” che ha cantato con Tiziano Ferro. Nel 2013 Loredana Errore è rimasta coinvolta in un incidente automobilistico, riportando ferite al volto e una lesione alla spina dorsale.