Loredana Errore incidente, il dramma della cantante lanciata da Amici

Tra i protagonisti della prima puntata di Ora o mai più troveremo anche Loredana Errore, nota cantante che ha trovato il successo grazie ad Amici di Maria De Filippi. Qualche tempo fa l’artista è stata sfortunata protagonista di un incidente che ha rischiato di stravolgere la sua vita e per certi versi ci è riuscito. Riavvolgendo il nastro e ricordando l’accaduto, Loredana Errore ha ricordato quanto accaduto nel 2013, nel corso di una intervista ha raccontato nel dettaglio:

“Stavo guidando con la mia macchina, c’era una pioggia battente. Non ho potuto evitare una curva e una macchina che sopraggiungeva. Non ho potuto fermare la macchina. A un tratto non ho sentito nulla” il drammatico racconto della cantante rimasta segnata dal dramma che ha cambiato tutto e che avrebbe potuto portare conseguenze anche peggiori.

Loredana Errore e la guarigione dopo l’incidente: “E’ stato un miracolo”

Riportarsi su dopo l’incidente non è stato per niente facile per Loredana Errore, la cantante ha raccontato riguardo all’incidente di aver considerato la guarigione e lo scampato pericolo come una sorta di segnale divino: “Questo avvenimento lo considero un miracolo, non ho fatto altro che sperare e credere nel dono che il Signore mi ha dato” le parole di Loredana Errore riguardo all’accaduto e alla guarigione.

Da terra è cominciata però la risalita di Loredana Errore, che è tornata a fare ciò che meglio riesce, fare musica, lanciando il nuovo album un anno dopo l’incidente. E da questa sera la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi, che vanta anche una partecipazione al Festival di Sanremo nel suo curriculum, si rimetterà in gioco su Rai1 con tanti colleghi come Pago, Sugarfree, Valerio Scanu e Pieradavide Carone, altri ex allievi di Amici. Una grande occasione di riscatto per Loredana Errore, pronta a vivere una grande occasione.

