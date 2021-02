Loredana Fiorentino: “Luigi Favoloso è innamorato di Elena Morali”/ “Non so se…”

Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Favoloso, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, parla della storia d’amore tra il figlio ed Elena Morali. Nelle ultime settimane, la relazione tra Favoloso e la Morali ha occupato il salotto delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Una storia iniziata quasi un anno fa e che Loredana Fiorentina descrive come assolutamente vera. “È più sincera di quanto si possa immaginare, vedo tra loro una grande passione ed una intelligente complicità. Conosco mio figlio e sono sicura che lui ne sia davvero innamorato“, ha raccontato la signora Fiorentino che, come tutte le mamme, è pronta a sostenere il figlio nelle sue scelte. “Amo mio figlio più della mia stessa vita e sono stata, sono e sarò la sua più grande complice. Lui sa che su di me può contare in qualsiasi momento“, ha aggiunto Loredana.

LOREDANA FIORENTINO: “IL MATRIMONIO TRA MIO FIGLIO LUIGI FAVOLOSO ED ELENA MORALI LASCIA IL TEMPO CHE TROVA…”

La storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso è stata coronata anche da un matrimonio celebrato a Zanzibar. Di fronte alla decisione del figlio di sposare Elena Morali, Loredana Fiorentina ha reagito senza alcuna preoccupazione come racconta lei ai microfoni de Il Giornale. “È un matrimonio che in Italia non ha alcun valore. Lascia il tempo che trova. A parte questo, una cornice da favola, un posto incantevole e due bellissimi sposi“. Ad oggi, tuttavia, Loredana Fiorentina spiega di non conoscere quali siano i rapporti tra il figlio e la Morali. Non avendo avuto modo di parlare con Luigi Favoloso, la signora Fiorentino alla domanda della giornalista Ludovica Marchese che le ha chiesto se il figlio e la Morali siano ancora fidanzati, risponde: “Secondo me no, ma non ho ancora parlato con Luigi Mario di questa cosa. Il loro è comunque un rapporto travagliato e spesso di incomprensioni”.



