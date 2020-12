Loredana Leccico: “Matrimonio con Al Bano? Mi sarebbe piaciuto”/ “Ora non ha senso..”

Loredana Lecciso sarebbe stata felice di sposare Al Bano Carrisi. Dopo rumors e indiscrezioni varie che vorrebbero la coppia di fronte ai fiori d’arancio, a spiegare l’attuale situazione è proprio la Lecciso. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, la Lecciso ha parlato di matrimonio. Dopo il divorzio da Fabio Cazzato, l’imprenditore televisivo dal quale ha avuto la primogenita Brigitta, Loredana Lecciso ha incontrato Al Bano di cui si è innamorata e da cui ha avuto due figli, Jasmine e Albano Junior, ormai grandi. Pensando ad un eventuale matrimonio, Loredana spiega che, in questo momento, non avrebbe senso pronunciare il fatidico sì. “Mi sarebbe piaciuto sposarmi quando i bambini erano piccoli. Adesso non ha senso, non avrebbe più quel sapore”, ha ammesso la Lecciso.

LOREDANA LECCISO: “CON AL BANO SONO SPOSATA MENTALMENTE”

Loredana Lecciso si sarebbe sposata volentieri quando i figli erano ancora piccoli. Oggi che Jasmine e Albano Junior sono grandi e il suo rapporto con Albano ha superato tanto ostacoli, dimostrandosi forte e stabile, la Lecciso confessa di non sentire più l’esigenza di sposarsi. “Adesso apprezzo di più il matrimonio mentale: credo che alla fine ciò che conta sono i fatti. E sento la famiglia così unita in questo momento che non mi manca nulla. Questo è il bello, abbiamo un equilibrio perfetto. Il matrimonio avrebbe avuto senso coi figli piccoli, oggi non aggiungerebbe nulla a ciò che abbiamo”. Nessun matrimonio, dunque, per Al Bano e Loredana che sono felici anche senza i fiori d’arancio avendo quell’unione familiare a cui entrambi sono molto legati anche se il fatidico sì.



