Grande Fratello 2024, Loredana Lecciso nuova concorrente del Grande Fratello 2024? “Potrebbe essere una terapia”

Nei giorni scorsi in molte interviste Loredana Lecciso ha sempre rivelato e ribadito di non aver nessuna intenzione di partecipare come concorrente del Grande Fratello 2024 nonostante Alfonso Signorini glielo chieda da anni. Ed il motivo è presto detto: non ha un buon rapporto con la sua immagine e non riuscirebbe e vivere in una casa ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere. Tuttavia, adesso, in un’intervista rilasciata al magazine Chi, Loredana Lecciso lancia una sfida ad Alfonso Signorini dicendo che forse partecipare come concorrente potrebbe essere una terapia d’urto.

Raul Dumitras al Grande Fratello 2024?/ L’ex fidanzato di Martina De Ioannon rivela: “Devo dire che…”

Nel dettaglio, infatti, Loredana Lecciso sulla possibilità di entrare nella Casa più spiata d’Italia ha lasciato una porta aperta. “Mi hanno chiesto di fare il Gf in tutte le edizioni. Che poi io sto volentieri a casa, non amo le mondanità, stare chiusa non mi spaventa. Alla fine non mi spaventa neanche la convivenza. Invece, la mia immagine, il rapporto con la mia immagine non è lineare, così l’essere ripresa 24 ore su 24…” ha ammesso la showgirl, per poi spiazzare con un clamoroso dietro front: “Forse, però, alla fine sarebbe una terapia d’urto: così è stato con l’aereo, del resto, l’ho superata volando”. Adesso nel reality c’è la sorella minore Amanda e Loredana le ha già fatto una sorpresa entrando per poco tempo che stia pensando di entrare nel gioco?

Grande Fratello, Carlo Motta smentisce l'ex fidanzata Helena Prestes: "L'ho lasciata io"/ "Lunatica e morbosa

Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024, la sorella Loredana svela: “Ha una bella tempra”

In attesa di sapere se con un clamoroso colpo di scena Loredana Lecciso decida di partecipare al Grande Fratello per adesso tra i concorrenti della Casa c’è la sorella Amanda. Durante l’intervista a Chi la compagna di Al Bano l’ha elogiata: “E’ molto forte lei, ha una bella tempra…E’ anche una mamma da dieci e lode…” E subito dopo si è lasciata andare ad una rivelazione, spiegando il vero motivo per cui Amanda Lecciso ha deciso di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini: “Amanda ha una vita piena, ha le sue strutture ricettive, i suoi figli…Lei dal Gf credo si aspetti una vacanza, una pausa, non rinuncerebbe alla sua vita per nessuna ragione al mondo, ma vuole uno stacco, si vuole riposare. Vuole stare senza telefono, senza pensieri, senza compiti dei figli… E poi è un’esperienza nuova.”