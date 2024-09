Amanda Lecciso accoglienza al Grande Fratello 2024 con sorpresa…

Amanda Lecciso è una nuova concorrente del Grande Fratello. La sorella di Loredana Lecciso, moglie di Albano, presentata da Alfonso Signorini ha raccontato: “Voglio fare il Grande Fratello perché ora i miei figli sono un po’ più grandi e voglio pensare a me. Loredana è più grande di me di quindici anni, io non ho vissuto i miei fratelli in casa ma comunque erano quelli che tornavano dall’università e mi viziavano… Come famiglia siamo molto uniti”.

A casa, Amanda Lecciso, ha due persone speciali che la guardano e fanno il tifo per lei: i suoi figli. La concorrente ha raccontato: “Ho due figli, di sedici e dieci anni, con due compagni diversi. Abbiamo ottimi rapporti, in maniera seria e onesta. Quando c’è l’amore i rapporti si evolvono”. Ad accompagnare Amanda in questo primo giorno di Grande Fratello 2024, per il suo ingresso nella Casa, è stata la sorella Loredana Lecciso, che ha spiegato di essere stata come una mamma per la sorella, essendo più grande di quindici anni.

Amanda e Loredana Lecciso in cucina per preparare le orecchiette pugliesi

Amanda Lecciso è stata accolta, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello 2024, dalla sorella Loredana Lecciso, messa alla prova da Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, ha mandato la moglie di Albano in una cucina allestita proprio per lei, come una masseria pugliese: qui la showgirl ha dovuto realizzare delle orecchiette che Amanda avrebbe dovuto portare all’interno della Casa ai compagni di gioco.

Dopo la presentazione di rito, la concorrente ha raggiunto proprio la sorella e dopo un siparietto tra le due, Alfonso ha rivelato che le orecchiette erano già state preparate poiché entrambe non sarebbero state particolarmente in grado di realizzarle, non essendo molto abili in cucina. Così, dopo qualche risata, è cominciata ufficialmente l’avventura di Amanda all’interno della Casa del GF.

