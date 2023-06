Loredana Lecciso concorrente al Grande Fratello Vip 8?/ “Signorini me l’ha proposto, ecco cos’ho risposto”

Loredana Lecciso conferma di essere stata contattata per il Grande Fratello Vip 8: “Ecco perché ho detto no”

Mentre continuano i provini per i volti Nip che da quest’anno entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip, si susseguono le voci sui volti noti che faranno parte del cast dell’ottava edizione del reality. Non manca anche quest’anno la voce secondo la quale tra i concorrenti ci sarà Loredana Lecciso, indiscrezione a quanto pare fondata, in quanto in parte confermata dalla diretta interessata.

Intervistata dal settimanale Visto, Loredana Lecciso ha infatti ammesso di essere stata contattata, svelando infine qual è stata la sua risposta. “Alfonso Signorini mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al #GFvip, – ha svelato la compagna di Al Bano Carrisi – seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico“.

Loredana Lecciso dice no al GF Vip 8, intanto con Al Bano Carrisi…

Loredana Lecciso anche quest’anno dice dunque no al Grande Fratello Vip, e lo fa per un non specificato ‘limite estetico’, probabilmente legato al fatto di doversi mostrare alle telecamere di Canale 5 in situazioni di quotidianità. Intanto continua a gonfie vele la sua storia d’amore con Al Bano, di cui è tornata recentemente a parlare in un’intervista rilasciata a Novella 2000.

“La verità è che sono passati 23 anni e Al Bano ed io siamo ancora una coppia. – ha ammesso Loredana – Ovviamente ingerenze terze non fanno piacere, sarei ipocrita se non lo dicessi, ma se siamo qui vuol dire che ho avuto la forza per vivere le cose così come sono andate. Il matrimonio? In passato è qualcosa che ho considerato, ma poi siamo andati oltre. Crediamo nel matrimonio, ma io credo più nelle intenzioni, quelle vere, noi ci scegliamo senza vincoli, ogni giorno e il matrimonio adesso non cambierebbe nulla è come se fossimo sposati da tempo”.

