Al Bano Carrisi ha una famiglia piuttosto numerosa, con i suoi sei figli Cristel, Romina Jr, Yari, Ylenia, Yasmine e Al Bano Jr. Due di loro sono nati dalla relazione con Loredana Lecciso, mentre i primi quattro dall’indimenticabile relazione durata circa trent’anni con la cantante Romina Power. Una di loro, Ylenia, è stata protagonista di un fatto di cronaca ancora oggi avvolto nel mistero: la ragazza è misteriosamente scomparsa nel 1993 e di lei non si hanno più notizie da quel giorno. Ancora oggi nessuno conosce la verità, ma Al Bano ha sempre trovato la forza di andare avanti nonostante questa pagina buia della sua vita.

Come sappiamo, nel corso del tempo il cantante ha mantenuto un solido rapporto con la sua ex moglie Romina Power, continuando con lei un rapporto lavorativo nel mondo della musica. Sono ancora tanti, ad esempio, i fan della coppia che oggi li vorrebbero rivedere sul palco di Sanremo dopo tanti anni. Chissà che non ci facciano una sorpresa? Decisamente più particolare è invece il rapporto che ha oggi con la compagna Loredana Lecciso. Tanto amore e rispetto ma i due dormono separati.

Figli Al Bano Carrisi: Jasmine segue le orme della madre, mentre l’ultimo arrivato ha cambiato strada

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno avuto due figli, Al Bano Jr. e Yasmine, mentre da poco tempo il cantante è diventato anche nonno grazie al rapporto tra la figlia Cristel e il suo fidanzato Davor Luksic. Dalla loro relazione sono nati tre nipotini: Rio Ines, Jay Turone e Cassia Ylenia. Per quanto riguarda Yari, invece è oggi fidanzato con un’avvocatessa portoghese che oggi si occupa di diritti umani, mentre Romina Jr non si è mai esposta per quanto riguarda la sua vita sentimentale.

La pagina più buia della vita di del cantante continua ad essere quella relativa alla scomparsa di Ylenia, che a soli 23 anni è scomparsa nel nulla. Mai un segnale, mai un indizio. Oggi la ragazza avrebbe 51 anni e Romina Power spera ancora di poterla trovare in vita mentre Al Bano ha più volte confessato di essere ormai convinto che sia morta, anche se il corpo non è mai stato ritrovato. Per quanto riguarda i figli avuti da Loredana Lecciso, invece, sappiamo che Jasmine sta seguendo le orme della madre in televisione, mentre Al Bano Jr. non ama essere circondato dalle telecamere.