Loredana Lecciso contro Romina Power: “Provai ad avere rapporti, ma lei…”/ “Non sono una rovina famiglie”

Loredana Lecciso e il ritiro dalla tv: “Avevo bisogno di normalità”

Loredana Lecciso, dopo un periodo piuttosto intenso in televisione, si è poi ritirata dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia. Ai microfoni di Adnkronos, ha svelato: “Sono una donna matura e quando vedo i filmati di 20 anni fa mi fanno quasi tenerezza perché mi hanno sempre dipinta come una donna aggressiva quando una realtà sono una persona fragile e sensibile.”

La compagna di Al Bano ha poi spiegato i motivi per i quali ha scelto di non apparire più su piccolo schermo: “Dopo il disco ’Si vive una volta sola’ ho deciso di concentrarmi su altro, ho ridotto le ospitate e mi sono dedicata di più alla mia famiglia e ai miei hobby, avevo bisogno di un po’ di normalità” afferma la Lecciso.

Loredana Lecciso attacca Romina Power: “Non ho rovinato nessun matrimonio”

Lecciso, ai microfoni di Adnkronos, ha svelato alcuni dettagli del rapporto tra lei e Romina Power con la quale sembra esserci sempre stata un po’ di maretta: “Vivo con lui, siamo una famiglia basta con questa storia del ménage à trois, è un’invenzione mediatica. ”

E ancora: “Sono i fatti quelli che contano. Con Romina e la sua famiglia non ho nessun problema. All’inizio ho provato ad avere rapporti con loro ma non è stato possibile e non per colpa mia.” La compagna di Al Bano poi aggiunge piccata: “Sono stanca di passare per la rovina famiglie ho conosciuto Al Bano quando avevo 27 anni, eravamo entrambi single e lui prima di me aveva avuto un’altra relazione. Poi sono subentrata io, non ho rovinato nessun matrimonio!“. A detta di Lecciso, dunque, ci sarebbe stato da parte sua un tentativo di amicizia che Romina avrebbe rifiutato.

