Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi hanno una storia d’amore da ormai 25 anni. Un tempo lunghissimo per una relazione sulla quale ben pochi avrebbero scommesso. Eppure eccoli qui, ancora oggi ad amarsi più che mai nonostante i periodi di crisi. Spesso Loredana Lecciso ha rivelato qualche segreto sul loro rapporto, a partire dalle liti frequenti con il compagno, che ha ben 30 anni più di lei. Una delle cose che l’ha fatta più soffrire è stata la guerra mediatica nei suoi confronti. Tutti adoravano Romina Power vedendo invece lei come la nemica da combattere. E non le hanno mai perdonato niente.

Ylenia Carrisi, chi è e il mistero della scomparsa 30 anni fa/ L’ultima telefonata di Al Bano alla figlia

In una recente intervista al settimanale Oggi ha confessato di aver fatto fede per tanto tempo ai suoi sentimenti per Al Bano, ma questo, a Loredana Lecciso non è sempre bastato a causa del gossip pungente nei suoi confronti. “Siamo una coppia che si vuole profondamente bene“, continua la compagna del cantante, “e condivide difficoltà e gioie“. Loredana Lecciso tiene poi a precisare che una coppia meno salda di loro due non avrebbe di certo retto all’attenzione mediatica e ai disperati tentativi di separarli.

Romina Power e Al Bano Carrisi perchè si sono lasciati? Nuovo compagno/ "È Bryan Sweeney ed è ricchissimo"

Loredana Lecciso su Al Bano Carrisi: “Sposarsi oggi? No, sarebbe buffo”

Gioie e dolori quelli nella relazione tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, ma lei, che oggi ha 51 anni, ha un solo rimpianto e riguarda i suoi figli. Come ha spiegato sempre a Oggi, sente di non esserseli goduti abbastanza, e che se potesse tornare indietro avrebbe dedicato loro più tempo. E poi la questione spinosa del matrimonio, che come sappiamo non è mai avvenuto nonostante sia stato annunciato più e più volte. Infatti, Al Bano Carrisi è stato sposato solo con Romina Power e nonha mai fatto il grande passo con Loredana Lecciso.

Yasmine, Yari, Romina Carrisi-Power, Cristèl, Albano Carrisi Jr., i figli di Al Bano/ "Devo dire grazie a..."

Ma perchè non si sono mai sposati? Chi ama la loro coppia si è fatto spesso questa domanda, e Loredana Lecciso ha più volte spiegato il motivo. Ancora una volta c’entra la precedente relazione di Al Bano con Romina, che come un fantasma si fa sempre sentire. “C’erano degli equilibri da preservare e abbiamo deciso così”, spiega la donna, “Però, il solo fatto di aver ricevuto la proposta, mi ha reso felice“. Loredana Lecciso ha anche confessato che oggi sarebbe buffo convolare a nozze, e che il grande passo andava ormai fatto anni fa.