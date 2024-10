Al Bano e Loredana Lecciso e la violenta lite in passato, retroscena svelato a La volta buona

Nella puntata di oggi de La volta buona, Caterina Balivo ha avuto ospite Gianni Belfiore, storico autore che ha scritto brani per artisti come Julio Iglesias, Raffaella Carrà e Al Bano ma ha scritto anche brani più leggeri e divertenti come Si vive una volta per Loredana Lecciso, canzone allegra e spiritosa incisa 2005. Ebbene dopo quasi vent’anni il cantautore ha rivelato che in passato proprio a causa di questo brano c’è stato uno scontro fortissimo tra Al Bano e Loredana Lecciso.

Nel dettaglio Gianni Belfiore durante la chiacchierata con Caterina Balivo ha rivelato un retroscena su Al Bano e Loredana Lecciso e la canzone che quest’ultima ha inciso e che all’epoca divenne un vero e proprio tormentone. Al Bano come ha reagito alla svolta nella carriera da cantante della compagna? La conduttrice lo ha chiesto al suo ospite che ha risposto: “Era felice? No…Era all’Isola dei Famosi e c’è stato pure uno scontro fortissimo proprio per questa canzone…”

Ospite nel talk di Caterina Balivo, Gianni Belfiore non solo ha rivelato che c’è stata una lite tra Al Bano e Loredana Lecciso ma si è sbilanciato anche spiegando bene i veri motivi dello scontro: “La Lecciso aveva cantato con successo…E poi era uscito fuori Platinette che aveva detto la Lecciso era in classifica, mentre Al Bano non lo era…” E subito dopo ha aggiunto che il cantante di Cellino San Marco lo ha accusato pesantemente: “Sono stato attaccato per aver scritto per la Lecciso… Alchè io ho detto che è facile scrivere per Julio Iglesias, ma è difficile scrivere per Loredana Lecciso…” Dallo scontro sono passati quasi vent’anni, Loredana Lecciso e Al Bano hanno fatto pace mentre entrambi hanno chiuso i rapporti con l’autore: “No, no…Non abbiamo chiarito…”