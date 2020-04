Loredana Lecciso/ “Io e Al Bano ci siamo ritrovati”

Pubblicità

Loredana Lecciso non si è voluta sbilanciare all’inizio sul ritorno di fiamma con Al Bano Carrisi, ma ormai la notizia è più che certa. Soprattutto perchè questa volta non è legata ad una voce di corridoio, ma ad una dichiarazione fatta dallo stesso cantante ai giornali. “Il nostro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia”, ha detto la showgirl a Dipiù, “Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo”.

Superata la crisi, a quanto pare già da quattro anni, i due si sono ritrovati a fare i conti con il loro amore, questa volta molto più tranquillo rispetto al passato. “Non vorrei parlare di ritorno di fiamma”, ha precisato però Loredana, “Albano e io non abbiamo più l’età della passione ardente, ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita”. La Lecciso è sicura che entrambi abbiano fatto degli errori e che lei in qualche modo abbia deluso Carrisi, cosa di cui oggi non può che dispiacersi. Nessuno stravolgimento nemmeno per la vita dei figli Jasmine e Albano ‘Bido’ Junior, che hanno potuto assistere all’evento da vicino.

LOREDANA LECCISO: “VIVO UN PERIODO SERENO”

Loredana Lecciso ha vinto ancora, almeno per quanto riguarda il cuore di Al Bano Carrisi. I due stanno vivendo una parentesi serena nelle tenute di Cellino San Marco, come dimostrano le molteplici foto che la showgirl ha pubblicato su Instagram in questo periodo. “Tra me e Albano c’è grande solidarietà. Stiamo bene e credo che sia normale darci conforto a vicenda. Mi viene difficile classificare i sentimenti”, ha detto al settimanale Mio di recente, “Da ragazzi è molto più semplice farlo, perché ogni cosa ha un nome. Ma crescendo non senti più la necessità di etichettare un sentimento, quanto più quella di viverlo. E io cerco di viverlo nel migliore dei modi: è un periodo sereno, vivo la quotidianità”.

Peccato solo per la quarantena forzata: Loredana avrebbe preferito che la serenità ritrovata con Al Bano fosse legata ad un periodo più ‘normale’. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Verissimo – Le Storie manderà in onda un’intervista di Romina Power, in cui la cantante però non parlerà della Lecciso. Ormai da tempo le due donne di Carrisi non si fanno più la guerra e forse stanno imparando persino a convivere come una grande famiglia. La cantante infatti si trova in Puglia fin dall’inizio della quarantena, in stretto contatto con Al Bano e Loredana e i figli di entrambi.



