Loredana Lecciso/ “La passione con Al Bano è aumentata, sono stata troppo impulsiva”

Loredana Lecciso torna a parlare di Al Bano e lo ha fatto in un’intervista che uscirà domani, mercoledì 12 febbraio, sul magazine Chi. Si parla in particolare della passione, e la bionda della tv spiega: “La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata – racconta – ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui”. Quindi la Lecciso aggiunge: “Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice”. La Lecciso è tornata a parlare anche della performance di Al Bano sul palco dell’Ariston, il duetto mitico con Romina Power durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020: “Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all’Ariston. Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità tra me e Romina, ma da parte mia non esiste. Tra l’altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte”.

LOREDANA LECCISO E LA GAG DI AL BANO A SANREMO

Recentemente la Lecciso aveva dato vita ad una piccola querelle con la sua rivale in amore, sempre sull’ospitata a Sanremo. Da Barbara D’Urso la Lecciso si era soffermata precisamente sulla gag della finta caduta dalle scale del Leone di Cellino San Marco, spiegando: “Si è detto di tutto – ha esordito la donna – si è detto che è stato appesantito da Romina… Ho letto tutti i commenti… – ha proseguito – lei si era appoggiata che così era carina la discesa”, e ancora: “In realtà, Al Bano, che è un grandissimo attore, ha fatto una gag che ha provato anche durante le prove.Posso dire che questa esibizione è stata bellissima e l’applauso dell’Ariston è stato l’applauso di tutti gli italiani”. Peccato però che la frecciatina era stata lanciata, e a coglierla al volo ci aveva pensato Alba Parietti, anch’essa in studio dalla D’Urso: “Loredana è l’unica che, nonostante sia stata la compagna di Al Bano per anni e ci abbia fatto figli, continua a passare per l’amante. Un record storico! Questo, però, è a tuo favore perché non hai l’aspetto da moglie. Continua così!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA