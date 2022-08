Loredana Lecciso, l’addio alla TV? “É successo dall’oggi al domani”/Torna giornalista

Loredana Lecciso svela la scelta dell’addio alla TV: l’intervista

Resta intramontabile nella storia di Striscia la notizia per il ruolo coperto insieme alla sorella Raffaella, di velona, tra i banconi di Striscia la notizia, e in questi giorni di fine estate 2022 Loredana Lecciso torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo é un’intervista concessa a Grand Hotel, occasione in cui la storica fiamma di Al Bano Carrisi si racconta in toto, come donna in carriera e mamma, sbottonandosi in particolare sulla sua lontananza dallo schermo e la televisione riscontratasi negli ultimi anni. Nonostante il suo essere “telegenica”, proprio nel periodo d’oro in cui sembrava esercitare una importante influenza mediatica Loredana Lecciso ha maturato la scelta di allontanarsi dai riflettori, una decisione che ha concretizzato in maniera graduale, selezionando accuratamente gli impegni professionali nello showbiz, apparendo così sempre di meno in TV, fino a sparire dal piccolo schermo.

Così come lei stessa ha spiegato alla rivista che l’ha intervistata, la pausa dalla TV é arrivata per lei in maniera naturale: “È successo dall’oggi al domani, non so dire bene il perché. Quando ho deciso di smettere avevo ancora molto riscontro ed ero richiesta dagli autori dei programmi, però non me la sono più sentita. Ho disdetto diverse cose, ho onorato quelle indispensabili e ho chiuso per qualche tempo”.

E sembrerà incredibile, ma Loredana Lecciso avrebbe persino rifiutato la chiamata a prendere parte al gioco del Grande Fratello vip di recente. Nel frattempo si dedica full-time alla famiglia, anche se i figli al momento vivono lontani da lei. Brigitta, concepita con l’ex marito Fabio Cazzato, vive da tempo in Kenya, a Watamu, vicino Mombasa. Jasmine e Albano Junior, detto Bido, hanno deciso di andare a vivere a Milano per studiare all’Università: la prima coniuga la passione per la musica con gli studi in Comunicazione allo Iulm, mentre il secondo è iscritto alla Cattolica, e ha intrapreso gli studi della Facoltà di Economia e Management.

Loredana Lecciso verso il ritorno al giornalismo

Ma cosa sogna di fare Loredana Lecciso, ormai giunta sulla soglia dei 50 anni? La showgirl desidera tornare alla sua vecchia professione di giornalista. Di recente è stata reintegrata nell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, da cui era stata radiata nel 2001 per via delle sue apparizioni in TV, a detta dei più anche sopra le righe. Ma adesso che la musica é cambiata nella sua vita, Loredana Lecciso si auspica un ritorno alle origini, nel giornalismo.

Loredana Lecciso ha avuto modo di conoscere Al Bano Carrisi per la prima volta, in un poi incontro galeotto, dovuto al fatto che la figlia Brigitta frequentava la scuola di Cristel e Romina Junior, le figlie del cantante di Cellino San Marco. Occasione in cui, tra l’altro, non appena incontrato il cantante Loredana ha chiesto ad Albano di fare un’intervista insieme e tra una domanda e l’altra è esplosa la passione, che ha portato alla nascita di due nuovi eredi, Jasmine e Bido.













