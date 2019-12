Loredana Lecciso/ L’appello a Romina Power, speranza di Al Bano (55 passi nel sole)

Sono passate solo poche settimane da quando Loredana Lecciso, affranta per la morte di Jolanda, madre di Al Bano Carrisi, condivideva tutto il suo dolore con un tenero messaggio sui social. Nel post, in particolare, uno scatto la immortala insieme al cantante e ai suoi genitori, probabilmente in un periodo molto sereno della loro vita, circondata dalla magica cornice offerta dai panorami di Cellino San Marco. “Nonna speciale”, scrive nella didascalia dell’immagine Loredana Lecciso, che proprio con mamma Jolanda, al netto di quell’incomprensione per la querelle all’Isola dei Famosi, aveva un rapporto molto sereno. Forse proprio per questo – e probabilmente per non alimentare ulteriormente il chiacchiericcio del gossip – Loredana Lecciso ha scelto di unirsi ai funerali di mamma Jolanda, senza però offrirsi eccessivamente alle telecamere, così come rivelato da Pomeriggio 5 nel servizio dedicato al triste evento: “Loredana non ha voluto attirare l’attenzione di fotografi e giornalisti – ha spiegato Barbara D’Urso – Ha salutato la suocera nella cappella di famiglia, dove i parenti hanno pregato per tutto il giorno”.

Loredana Lecciso, il legame con Al Bano Carrisi

Anche se la sua storia d’amore con Al Bano è oggi piena di alti e bassi, e minata da alcune “chiacchierate” dichiarazioni che il cantante ha recentemente riservato sul palco alla sua ex moglie, Romina Power, Loredana Lecciso continua ad avere con lui un rapporto molto speciale. A legarli oggi ci sono infatti i due figli nati dal loro amore, Jasmine e Al Bano Jr, ma a quanto pare ci sarebbe anche dell’altro a unirli nel profondo. In una recente intervista concessa al settimanale Di Più Tv, Loredana Lecciso ha dichiarato che Al Bano, nonostante gli alti e bassi, continua a essere sempre il suo punto di riferimento, proprio per questo, quando si tratta di prendere delle decisioni che riguardano i loro figli, non perde mai l’occasione di chiedergli un parere: “Se mi viene un dubbio gli chiedo aiuto ed è lui che mi dà sempre conforto”, ha spiegato la Lecciso, che di recente ha teso una mano anche verso la sua storica rivale, Romina Power.

L’appello a Romina Power e la risposta di Al Bano

Lo scorso novembre, approfittando di un suo intervento a Live – Non è la d’Urso, Loredana Lecciso aveva mandato un messaggio alla ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power, con la speranza di porre fine a uno stallo, che dura ormai da molti anni: “Sono pronta a incontrare Romina – ha detto l’ex compagna di Al Bano – Non ho nulla contro di lei, siamo mamme”. Nelle settimane appena trascorse, la Power non ha mai risposto all’appello. Oggi, però, da quell’accorata richiesta è passato del tempo e la famiglia Carrisi-Power-Lecciso si è dovuta confrontare con il dolore per il lutto di mamma Jolanda. Riuscirà questo evento a riunire, per la prima volta dopo vent’anni, tutta la famiglia? In una recente intervista concessa a Porta a Porta, Al Bano Carrisi ha espresso il medesimo desiderio, anche se “Il Natale – ha ammesso – cerco di viverlo e festeggiarlo 364 giorni con Loredana, Romina e tutti i miei figli”.



