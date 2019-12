Romina Power assente a Sanremo 2020?/ “Non so se ci sarò con Al Bano”

Romina Power sarà assente al Festival di Sanremo 2020? La cantante, secondo quanto dichiarato da Al Bano dovrebbe partecipare alla settatantesima edizione del Festival insieme all’ex marito come ospite. Secondo i primi rumors, la coppia più famosa della musica italiana avrebbe dovuto partecipare alla gara. Ipotesi, tuttavia, smentita dallo stesso Al Bano che, nel corso di una puntata di Porta a Porta ha confermato la propria presenza all’Ariston, ma come ospite d’onore. “Io soffro di Sanremite acuta. Per me il vero Sanremo è gareggiare ma visto che mi vogliono come ospite d’onore con Amadeus ho deciso di accettare’‘ – ha detto Carrisi. Poi, il leone di Cellino, sulla presenza al suo fianco dell’ex moglie, ha aggiunto: “Io ero propenso a partecipare alla gara ma sono contento comunque.Romina invece non sarebbe mai venuta a gareggiare ma è molto contenta di venire come ospite d’onore. Romina sul palcoscenico è una bomba”.

ROMINA POWER, SALTA L’OSPITATA A SANREMO 2020 CON AL BANO?

Se Al Bano ha confermato la propria presenza all’Ariston in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio, Romina Power tiene tutti con il fiato sospeso. Intercettata dall’agenzia Adnkronos, Romina ha dichiarato che, ad oggi, non ha ancora deciso se salirà o meno sul palco del Teatro Ariston accanto ad Al Bano. “Al momento non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò – ha dichiarato -. Sicuramente potete seguire me e Al Bano su Raiuno la sera di Capodanno perché saremo i super ospiti della magica serata di Raiuno. Sono felice di salutare questo anno e iniziare il nuovo con Al Bano, tutti gli italiani, tanti amici e il bravissimo Amadeus che stimo molto”. L’ospitata di Al Bano e Romina a Sanremo 2020, dunque, salterà? I fans della coppia sperano di no.





© RIPRODUZIONE RISERVATA