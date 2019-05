Loredana Lecciso/ Regina di Cellino: “Con Al Bano? Stiamo bene tutti insieme!”

Loredana Lecciso torna ad essere la regina di Cellino San Marco. Dopo tanti tira e molla con Al Bano Carrisi, padre dei suoi due figli Jasmine e Bido, sembra di nuovo vicina al cantante pugliese. Nonostante le turbolenze, inevitabili in tutte le coppie, tra la bionda e Carrisi la stima e l’affetto non sono mai venuti a mancare. I vicini di casa, raccontano tra le pagine di Nuovo, la novità che potrebbe averli rallegrati: Romina Power (ex moglie e madre di Yari, Cristèl e Romina jr) non vive più nella casa di famiglia del divo della musica. Ora che Loredana ha finalmente campo libero, lei e Al Bano sono apparsi felici insieme anche in televisione, durante la prima puntata d’esordio di Live Non è la d’Urso. Ma non solo: dal 20 maggio Al Bano è impegnato con un nuovo tour mentre progetta anche un duetto musicale in collaborazione con i Negramaro. Dopo avere festeggiato sempre accanto a Loredana e ai loro ragazzi il settantaseiesimo compleanno, le cose sembrano proprio andare alla grande. “Abbiamo fatto un brindisi insieme a Bido e Jasmine. Poi lui è partito per lavoro”, ha raccontato a Nuovo la Lecciso.

Loredana Lecciso e Al Bano: “Stiamo bene tutti insieme!”

“Anche se trascorro molto tempo a Lecce – che resta pur sempre la città dove sono nata e in cui sta anche la mia famiglia di origine – sono molto legata a Cellino. Qui ho abitato negli ultimi vent’anni e qui sono cresciuti Jasmine e Bido: è il loro regno e mi sento a casa anch’io. Ogni angolo mi ricorda un pezzo della mia vita, facendomi riavvolgere il nastro a quando i ragazzi erano ancora bimbi”, precisa ancora Loredana Lecciso. Quindi per Al Bano è stato un compleanno pieno di gioia e di serenità, segno di un equilibrio ritrovato appieno. “Sicuramente, siamo stati davvero bene tutti insieme”, ha aggiunto Loredana. Le radici per loro, sono sempre state fondamentali. Proprio Carrisi infatti, ha sempre voluto che i due figli crescessero proprio a Cellino. La conduttrice, rivela di non essersi mai trovata in disaccordo: “Al Bano ama la sua terra, dove è sempre ritornato dopo aver girato il mondo. Tra l’altro sono d’accordo anch’io sul fatto che le radici per i nostri figli sono fondamentali. Quindi il fatto che vivano a Cellino, dove il loro papà è cresciuto, rende felice anche me”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA