Loredana Lecciso sbotta sul triangolo con Al Bano e Romina/ “Le verità vengono fuori nel bene e nel male”

Loredana Lecciso dice la sua sul famoso ‘triangolo amoroso’ con Al Bano e Romina

Loredana Lecciso torna a parlare del rapporto con Al Bano Carrisi ma anche della questione ‘triangolo’ che coinvolge la sua ex Romina Power. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, dopo parte ammettendo che le cose col compagno procedono nel migliore dei modi: “Io ho sempre conosciuto una sola realtà: quella che io e lui viviamo tra le mura di casa nostra…”, le parole della showgirl, come riporta La NostraTv.

Quando si è arrivati a parlare del presunto triangolo tra lei, il suo compagno e la famosa ex moglie Romina Power, la Lecciso ha voluto smentire le illazioni degli ultimi anni, replicando così: “Le verità vengono fuori nel bene e nel male: è solo questione di tempo e io sono una donna paziente…” Una risposta che assume però anche il tono di una stoccata: forse proprio a Romina?

Loredana Lecciso: il rimpianto di madre e il ritorno in TV

Si è poi cambiato argomento nel corso dell’intervista quando il giornalista ha chiesto a Loredana Lecciso se avesse qualche rimpianto. La donna ha ammesso che in effetti un rimpianto c’è: avrebbe voluto essere più presente come madre di quanto comunque lo è stata. “Non mi perderei nemmeno un secondo della crescita dei miei figli…”, ha infatti ammesso.

Loredana Lecciso ha poi parlato di TV e della sua lunga assenza, ammettendo che le piacerebbe comunque tornare sul piccolo schermo, magari con sua figlia Jasmine: “Sono pronta per tornare in Tv al suo fianco…” Infine ha rivelato che sarebbe felice di diventare presto nonna: “Sarebbe davvero bellissimo perchè con i miei nipoti recupererei tutto quel tempo che non ho condiviso con i miei ragazzi…”

