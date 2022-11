Loredana, Rocco e Diego: moglie morta e figli Marco Giallini/ “Foto? Non riesco a…”

MARCO GIALLINI, CHI ERA LA MOGLIE LOREDANA?

Chi è stata Loredana, moglie di Marco Giallini e chi sono Rocco e Diego, i suoi due figli? Questo pomeriggio il 59enne attore e conduttore televisivo originario di Roma tornerà come ospite negli studi di “Domenica In” per raccontarsi a ‘zia’ Mara Venier: infatti arriverà tra pochissimi giorni nelle sale italiane la commedia “Il principe di Roma”, film diretto da Edoardo Falcone e che vede Giallini nei panni di un avido borghese arricchito che sogna l’ingresso dal portone principale dei salotti della nobiltà capitolina della prima metà dell’Ottocento. E la presenza in studio dell’attore sarà anche l’occasione per fare luce sulla sua vita privata di cui non tutti conoscono molto, tra gioie e un dramma consumatosi più di dieci anni fa.

Marco Giallini è convolato la prima volta a nozze nel lontano 1993 con la sua Loredana: dal loro matrimonio l’attore romano ha avuto due figli, Rocco e Diego, con il primo nato nel 1998 e il secondogenito venuto alla luce invece qualche anno dopo, nel 2004. Purtroppo nel giugno del 2011 Giallini ha perso la moglie, morta a causa di un’emorragia cerebrale: un dramma cominciato con la compagna che avvertiva un forte mal di testa prima di accasciarsi al suolo. “Da un paio di giorni aveva quei dolori ma vai a pensare… Si è accasciata tra le braccia: le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo” ha raccontato Giallini, ricordando che Loredana visse poi altri due giorni senza mai riprendere conoscenza e senza aver avuto la possibilità di salutarla. “Se non lo provi, non puoi capire”.

DIEGO E ROCCO, I FIGLI DI MARCO GIALLINI: “HO UN TATUAGGIO CON…”

Da quel giorno Marco Giallini è rimasto coi due figli, Rocco e Diego, ripensando spesso alla moglie e non dandosi pace per quei segnali, comunque spesso difficili da interpretare, prima che lei avesse il malore: “Loredana per me è stata tutto: non so se un dolore così grande si possa superare” aveva confessato parlando della donna che di fatto aveva conosciuto quando entrambi erano adolescenti (“Nei primi due anni della nostra relazione ci siamo appena sfiorati la mano”) e che è rimasta al suo fianco per quella che ha definito “una bellissima storia d’amore durata venticinque anni” e di cui il senso della fine è stato difficile da spiegare ai suoi figli, all’epoca ancora piccoli.

"Rocco non ne ha più parlato, mentre il piccolo mi diceva: 'Papà, perché non chiedi a Gesù di farla tornare?" aveva confessato tempo da Marco Giallini che non ha fatto fatica ad ammettere di aver passato momenti davvero tristi e superati solo grazie alla vicinanza di tante persone. Oltre che evitando a volte di spulciare tra i ricordi e le vecchie foto: "Ho degli scatti a casa ma non li guardo perché Loredana è ovunque…". Tuttavia, come spesso accade, si deve andare avanti e l'attore capitolino l'ha fatto per i due figli che peraltro ha tatuati su di sé: "Ho un tatuaggio con tre lupi, io in mezzo e Rocco e Diego ai lati: siamo noi…". Oggi, diventati più grandi, i suoi due figli studiano e a tal proposito il papà, a proposito del loro percorso formativo (tra Lettere e Filosofia uno e Cinema l'altro), ha scherzato dicendo "tanto son cose che non serviranno a un cavolo a nessuno dei due".











