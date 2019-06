Loredana Simioli è morta/ Addio a Maria di Reality film di Matteo Garrone

Loredana Simioli è morta alla fine di una lunga battaglia contro il cancro. Di recente aveva anche presentato “Io non ho vergogna”, un videoclip che raccontava la sua battaglia contro questa terribile malattia per mandare un messaggio di coraggio e speranza a chi la doveva affrontare come lei. Purtroppo non ce l’ha fatta anche se non ha mai perso, nemmeno nelle ultime ore, la speranza e la voglia di sorridere della gioia di vivere. Sicuramente perdiamo una brava attrice, ma ancor più un personaggio positivo e che anche nel momento della malattia aveva lanciato dei segnali importanti dimostrandosi persona dal grande coraggio e dal carattere forte. Sono moltissimi i colleghi che hanno deciso di dedicarle almeno un post sui social network dopo aver appreso la terribile notizia.

Loredana Simioli è morta: la sua carriera

Chi era Loredana Simioli? L’attrice morta oggi purtroppo non era conosciutissima al vasto pubblico, ma ce n’era uno di nicchia che l’aveva conosciuta sulla televisione privata. Da giovanissima aveva interpretato su TeleGaribaldi il ruolo di Mariarca un personaggio cult del programma ideato nel 1996 da Lino D’Angiò e Alan De Luca. Si trattava di una specie di telegiornale in cui venivano diffuse notizie con dei collegamenti con personaggi molto divertenti tra cui proprio la donna. Nata a Napoli il 27 febbraio del 1978 aveva dunque compiuto 41 anni da pochissimo. In carriera aveva recitato anche in alcuni film importanti come quando era stata Maria in Reality di Matteo Garrone o ancora dopo quando recitò al fianco di John Turturro nel film Passione. Aveva recitato inoltre in Gorbaciof, L’amore buio, Perez, Si accettano miracoli, Nato a Casal di Principe e Troppo napoletano.

