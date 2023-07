Lorella Boccia: “Finalmente torno in Tv, non vedo l’ora!”/ “Il viaggio di nozze con Niccolò…”

Lorella Boccia, l’euforia per il ritorno in Tv dopo la gravidanza: “Sono felice ma anche in ansia…”

Si parla spesso di come Amici di Maria De Filippi abbia sfornato negli anni numerosi talenti tra danza e canto, ma non sono gli unici settore dove ex allievi hanno avuto modo di primeggiare. Il piccolo schermo sta infatti per abbracciare il ritorno di Lorella Boccia; la ballerina si è allontanata dalla luce dei riflettori lo scorso 2021 per godersi la nascita della sua prima figlia, Luce Althea, avuta con l’imprenditore Niccolò Presta.

Come riporta Isa e Chia, Lorella Boccia – ex allieva di Amici di Maria De Filippi – ha rivelato al settimanale Gente di essere pronta a tornare in Tv lasciando però irrisolta la curiosità su quale sarà il format che le sarà affidato. “Torno in Tv e non vedo l’ora! Sono felicissima ma anche in ansia perchè dopo un anno e mezzo di stop per la maternità dovrò lasciare Luce Althea“. La prima preoccupazione per Lorella Boccia è dunque la sua tenera bambina che, in vista del suo ritorno sul piccolo schermo, non potrà più godersi come durante lo stop per la maternità.

La nascita di Luce Althea è stata per Lorella Boccia un’emozione difficile da descrivere; il lieto evento ha rappresentato ovviamente un tassello necessario per cementare ulteriormente il suo rapporto con Niccolò Presta. Con l’imprenditore è convolata a nozze non molto tempo fa e ancora vivido è il ricordo della splendida luna di miele trascorsa insieme in Polinesia. Sul viaggio nella meta esotica – come riporta Isa e Chia – Lorella Boccia ha spiegato: “Era il mio sogno da sempre, così lontana ed esotica. Da ragazza non potevo permettermi nulla e quando iniziai a lavorare cominciai a mettere via i soldi per quel viaggio”.

Sempre nel merito del viaggio di nozze in Polinesia con il marito Niccolò Presta, Lorella Boccia – nell’intervista rilasciata per Gente – ha aggiunto: “Lo raccontai a Niccolò nei sette anni precedenti al nostro matrimonio; così lui mi fece la sorpresa di organizzare la luna di miele proprio in Polinesia ed è stata oltre ogni rosea aspettativa”. Per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è ora il tempo di riprendere le redini della sua attività professionale; grande curiosità è riferita a quello che sarà il programma che sancirà il suo ritorno in Tv.











