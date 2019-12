Lorella Boccia incinta?/ Scambio di battute sospette con Niccolò Presta…

Lorella Boccia è incinta? Potrebbe essere questo il gossip di fine anno, almeno secondo quanto si evince da uno scambio di battute tra la bella showgirl, ex di Amici, e Niccolò Presta, il marito. La bella ballerina si è lasciata alle spalle la sua esperienza ad Amici come concorrente e ne ha preso in mano le redini almeno come conduttrice del daytime al fianco di Marcello Sacchetta e, come se non bastasse, è la padrona di casa di Rivelo, il programma di interviste di Real Time, e adesso? A fare da cornice al successo nella vita e nel lavoro potrebbe arrivare proprio un bambino, almeno secondo gli ultimi gossip che sono scaturiti da uno scambio di battute che ha visto la coppia protagonista sui social. In particolare, a far impazzire il gossip è la mezza-confessione di Niccolò, qualcosa che ha fatto saltare già sulla sedia gli appassionati della coppia che sono già pronti a chiedere conferma ai due: “Ma davvero Lorella Boccia è incinta?”.

LORELLA BOCCIA INCINTA? LE PAROLE DEL MARITO NICCOLO’ PRESTA SUI SOCIAL…

Questa è la domanda che tutti si fanno dopo che Niccolò Presta, in occasione del compleanno dell’amata Lorella Boccia, ha risposto ad un post di quest’ultima scrivendo: “Non potrei desiderare di meglio. D’altronde abbiamo dei segreti inconfessabili da custodire… per ora! Ti amo, amore mio”. Se fin qui nessuno ancora aveva pensato ad un figlio, a peggiorare le cose ci ha pensato Lorella Boccia che ha poi chiuso il cerchio con un “offeso”: “Sei proprio uno str…o!”. I fan sono già pronti a scommettere che il segreto di cui il manager parla è relativo alla gravidanza della moglie e che la sua risposta è seccata solo perché sa bene che adesso la caccia al suo pancino è già iniziata. Come e quando finirà? Ci sarà un annuncio ufficiale o una smentita?

© RIPRODUZIONE RISERVATA