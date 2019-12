Niccolò Presta, marito di Lorella Boccia/ Ecco perché è l’uomo del momento

Niccolò Presta è l’uomo del momento e non solo per il suo ruolo di manager televisivo, ma anche per le nozze con la moglie Lorella Boccia. I due, innamoratissimi, hanno detto sì lo scorso 1 giugno a Roma, presso la Chiesa Gran Madre di Dio. “Sei mesi di amore, follia, progetti, soddisfazioni e tanto altro. Tutto rigidamente insieme”, scrive in un post di inizio mese, condividendo con i fan alcuni scatti con la ballerina. Entrambi sorridenti e felici. “Quando ti sposi c’è una maggiore responsabilità. Scatta qualcosa di nuovo, ci si protegge. Si è ufficialmente una famiglia”, dice la ballerina al Corriere Quotidiano. Oggi, giovedì 26 dicembre 2019, Lorella Boccia sarà di nuovo su Real Time per la seconda puntata di Rivelo, in prima serata. Niccolò non sarà fra i presenti, ma di certo seguirà ogni sua mossa da casa, anche se si tratta di appuntamenti registrati. Il sostegno fra i due non manca, come dimostrano le incursioni da parte di entrambi sul profilo social dell’altro. Intanto le luci della stampa nazionale si accendono sul padre di Niccolò, Lucio Presta, per via dei 500 mila euro che avrebbe dato a Matteo Renzi per il documentario su Firenze trasmesso da Nove. “I soldi necessari a restituire il prestito usato per l’acquisto della villa sono in realtà arrivati da 15 fatture pagate a Renzi da Lucio Presta. L’agente delle star ha prodotto il documentario Firenze secondo me, di cui il politico era autore e conduttore. Così, tra settembre e il 2 novembre 2018, la sua società Arcobaleno Tre ha girato a Renzi quasi mezzo milione di euro. Pari ai tre quarti del valore del debito contratto dall’ex presidente del Consiglio: il 6 novembre, quattro giorni dopo l’arrivo del secondo bonifico da Presta, il leader ha bonificato 700 mila euro in favore della vedova Picchioni, a titolo di ‘restituzione prestito'”, scrive l’Espresso nella sua inchiesta.

Niccolò Presta, marito di Lorella Boccia: ecco perché non lo vediamo sulle pagine di gossip

Niccolò Presta non appare spesso sulle pagine di gossip, ma in quanto marito di Lorella Boccia è impossibile che a sua volta non finisca nel mirino delle pagine rosa. Soprattutto perchè il manager televisivo non esita a usare i social per mostrare il suo fisico scolpito, qualche scatto fatto in località paradisiache e altri un po’ più invernali. Anche se, come ci svela nelle sue Storie più recenti, Niccolò è rimasto sorpreso nel vedere che il sole di questi giorni ha scaldato Roma facendo schizzare la temperatura verso i 15°. “È nel momento più freddo dell’anno che il pino e il cipresso, ultimi a perdere le foglie, rivelano la loro tenacia”, scrive invece in un post citando una frase attribuita a Confucio, mentre si stringe in un maglioncino bianco, con lo sguardo assorto e la fede nuziale in bella vista. Clicca qui per guardare la foto di Niccolò Presta. Tutto questo senza considerare il suo lavoro nel dietro le quinte, anche dell’aspetto social del programma di successo Ciao Darwin, che il padre Lucio Presta gli ha affidato durante la gavetta nell’azienda di famiglia. “Lo considero un successo personale: mi sono occupato, con Manuele Crilioni, di tutta la parte social, portando lo show a essere trend topic su Twitter per tutte le otto puntate”, ha rivelato tempo fa al giornale Tivù.

La frase di Confucio





