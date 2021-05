Lorella Boccia/ “Mio marito Niccolò Presta ha sempre voluto una bambina”

Lorella Boccia torna in tv con Venus Club, un nuovo programma dedicato all’universo femminile trasmesso da giovedì 5 maggio 2021 in seconda serata su Italia 1. La ex ballerina di Amici di Maria De Filippi dopo il programma di interviste “Rivelo” trasmesso su Real Time approda nella rete giovane di Mediaset con un nuovo programma interamente dedicato alle donne. Si tratta di un viaggio alla scoperta di alcune delle donne più amate ed importanti della musica e dello spettacolo italiano, ma anche a donne che si sono fatte notare nel mondo dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento. Una bella occasione per la Boccia che recentemente, ospite del rotocalco televisivo “Verissimo” di Silvia Toffanin, ha rivelato in diretta il sesso del suo primo figlio. “È una femmina” ha svelato la conduttrice e ballerina che è sposata con Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta. “Mio marito desiderava una bambina – racconta la ballerina – mi ha costretto a parlare alla pancia al femminile fin da subito”. Non solo, la ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha anche condiviso con il pubblico di Verissimo un filmato registrato quando ha comunicato al marito di essere in dolce attesa. “Ho voluto farlo nello stesso modo in cui sua mamma lo ha detto al papà Lucio” ha raccontato la conduttrice che ha poi ricordato Emanuela, la madre di Niccolò Presta.

Lorella Boccia "Mio padre mi ha abbandonata"/ "Maria de Filippi mia seconda mamma"

Lorella Boccia incinta: “Niccolò Presta da subito mi ha detto che avrebbe voluto una femmina”

Lorella Boccia è il dolce attesa del primo figlio dal compagno e marito Niccolò Presta. Ospite di Verissimo, la ballerina e conduttrice ha raccontato il momento in cui ha scoperto di essere incinta: “a Niccolò gli ho detto di aspettare un bambino nello stesso modo in cui la mamma lo ha detto al padre di Niccolo”. L’incontro con Niccolò ha cambiato la sua vita, ma anche quella del figlio di Lucio Presta che quando l’ha incontrata per la prima volta le aveva detto di non volersi sposare e né tantomeno di volere die figli. “Ci conoscevamo da un mese lui disse di amarmi ma precisò queste cose, io dissi che era presto, poi le cose sono andate in modo decisamente diverso” – ha detto la Boccia – “è stato coerente. Però è vero che l’amore ti cambia”. Infine l’annuncio del sesso del primogenito in diretta televisiva: sarà una femmina. “Niccolò da subito mi ha detto che avrebbe voluto una femmina e si è sempre sentito che sarebbe stata una bambina” ha concluso la conduttrice.

