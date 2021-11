Lorella Boccia racconta la maternità/ “Ho preso 11 chili fino all’ottavo mese, poi..”

Lorella Boccia racconta la maternità attraverso una serie di stories su Instagram in cui spiega come sta vivendo questi primi giorni da neo mamma di Luce Althea, avuta il 20 ottobre scorso dall’amore con Niccolò Presta.

Il racconto parte proprio dalla presenza costante di Niccolò nei primi giorni, che però ha dovuto allontanarsi per lavoro. “Abbiamo vissuto ogni istante intensamente, ma è giusto ricominciare… dico solo che la sua presenza mi faceva sentire ancora più tranquilla” dice Lorella Boccia che appare un po’ scossa ma pronta a prendersi cura della sua bambina in ogni momento, anche mentre fa la doccia: “È una cosa normale che tutte le neo mamme fanno? Non sono pazza?” chiede direttamente alle sue followers.

La showgirl parla poi dell’allattamento. “Io allatto al seno, lei si è attaccata subito. Nei giorni successivi piano piano abbiamo trovato la nostra sintonia vera e propria” ha confessato per poi consigliare a chi invece trova qualche difficoltà nel farlo di chiedere aiuto.

Lorella Boccia racconta la maternità: il rapporto con i chili presi in gravidanza

Lorella Boccia risponde a una domanda diretta su un tema molto delicato per le neomamme: i chili presi in gravidanza. Racconta di non aver vissuto inizialmente bene l’aumento di peso. “Ho preso 11 chili fino all’ottavo mese, poi ho smesso di pesarmi” ha confessato, aggiungendo di aver smesso perché il confronto con i chili che aumentavano era diventato snervante. “L’idea di salire su quella bilancia mi infastidiva, non la stavo vivendo bene quindi ho smesso. Adesso non so quanti chili ho perso, quanti ne ho, ma sinceramente non me ne fot…“, racconta in una stories tagliata al momento giusto da rendere ancora più evidente la voglia di andare oltre un aspetto della gravidanza che rischia di diventare problematico per molte donne.

Lorella Boccia ha poi continuato dando consigli di ordine pratico sulla gravidanza e su come gestire i neonati al rientro dall’ospedale. “Se posso dare un consiglio gestite subito la postazione del cambio pannolino” ha aggiunto Lorella per poi mostrare la postazione che usa per Luce Althea.

