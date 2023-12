Lorella Cuccarini co-conduttrice a Sanremo 2024: “Regalo inaspettato”/ “Ad Amadeus ho risposto subito”

Lorella Cuccarini chiamata da Amadeus per Sanremo 2024: “Regalo inaspettato“

Lorella Cuccarini esprime tutta la sua gioia per la chiamata di Amadeus, che l’ha fortemente voluta tra i co-conduttori del Festival di Sanremo 2024. La cantante, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha espresso tutta la sua soddisfazione ma anche l’incredulità davanti alla scelta del collega conduttore. “È stato un regalo inaspettato. Di solito per Sanremo vengono scelti personaggi che possano far parlare», ha ammesso.

Ma come ha scoperto la scelta del conduttore e direttore artistico di puntare, fra gli altri, anche su di lei come co-conduttrice della kermesse? “Amadeus mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi voleva parlare ma io ho risposto alle 10 di sera e lui stava già dormendo“, racconta la prof di Amici. “Mi ha chiamato il giorno dopo e le sue parole mi hanno colpito, ha detto che è il suo ultimo Festival e voleva farlo con gli amici, con le persone a cui vuole bene».

Lorella Cuccarini spiega che con Amadeus ha un ottimo rapporto di amicizia, rafforzato negli anni anche dalle collaborazioni professionali: «Abbiamo vissuto tante esperienze insieme, in tv a Buona Domenica, a teatro con Grease dove lui interpretava un dj: nelle pomeridiane di domenica si divertiva ad annunciare i risultati delle partite in diretta; nelle pause mangiavamo pane e nutella». Per questo, spiega, non ci ha riflettuto un istante alla proposta di presenziare sul palco dell’Ariston nei panni di co-conduttrice: “Gli ho risposto subito: guarda che sono già lì, devo solo chiedere a Maria».

Il riferimento è proprio a Maria De Filippi, altro volto televisivo con cui la cantante ha instaurato un prezioso rapporto. Parlando della reazione della conduttrice di Amici alla grande notizia che ha coinvolto la Cuccarini, spiega: «Forse era addirittura più felice di me». A quasi 60 anni la voce de La notte vola ha acquisito sufficiente esperienza nel mondo dello spettacolo e della tv, anche se il palco dell’Ariston incute sempre un certo timore: «Sanremo mette sempre un po’ paura, è una macchina gigantesca, catalizza l’attenzione nazionale, ma stare sul palco con un amico mi rende tranquilla».











