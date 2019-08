Lorella Cuccarini/ Foto, l’anniversario con Silvio Testi da “separati” (Grand Tour)

Lorella Cuccarini è riuscita a rendere l’estate un nuovo trampolino di lancio. Per riuscire a mettere in atto la sua nuova impresa, ha dovuto però allontanarsi per qualche tempo dal marito Silvio Testi. Tra l’altro proprio in occasione del loro anniversario, festeggiato pochi giorni fa. “Dopo 28 anni questo è il primo 3 agosto che trascorriamo separati“, scrive infatti sui social facendo una dedica al consorte. Nella foto, un selfie corale fatto da Testi che si trova sorridente in primo piano, anche i rampolli della loro unione e qualche assenza. “Anche se manca un altro ‘tassello’ importante”, continua la Cuccarini, “esprime tutto. Per sempre, insieme“. Clicca qui per leggere il post di Lorella Cuccarini. Gli impegni per la conduttrice sono solo iniziati, soprattutto se si considera che Grand Tour andrà in onda con la sua seconda puntata oggi, venerdì 9 agosto 2019. Una bella impresa per lei che in realtà è già avanti con le riprese ed ha lasciato da pochissimo una regione in particolare. “Anche in Sardegna abbiamo lasciato un pezzetto di cuore”, sottolinea infatti prima di ricordare che l’appuntamento sardo andrà in onda su Rai 1 solo il prossimo 23 agosto. Spicca fra i commenti quello di Simona Ventura, che ha risposto al cuore rosso della collega con uno stuolo di cuoricini neri.

Lorella Cuccarini, Grand Tour: dove si trova in questi giorni?

Dove si trova in questi giorni Lorella Cuccarini? Le riprese di Grand Tour sono ancora attive e questa volta tocca al Veneto accogliere la conduttrice e le sue due valide spalle. Un giro in laguna è d’obbligo, come scopriamo grazie alle Stories di Instagram, così come una visitina a Red Canzian per gustare qualche ricettina vegana con la figlia Chiara. Salutata la palude, per Lorella c’è anche spazio per un bel giro in bicicletta, a zig zag sui ciottoli del centro storico di Treviso. A quanto pare la conduttrice ha colto l’occasione al volo per unire più in pegni, visto che svela di trovarsi in città per girare uno spot. Che Samuel Peron c’entri qualcosa? Lo chiedono entrambi sui social a tutti gli ammiratori, segnale che il noto professionista di Ballando con le Stelle potrebbe spuntare a Grand Tour oppure essere al lavoro per qualche spettacolo teatrale con la Cuccarini. Il teatro del resto l’ha registrata fra le sue regine ormai da tanti anni ed è facile che il ritorno in tv di Lorella sia solo una piccola parte dei suoi progetti per il futuro.

Buon anniversario





