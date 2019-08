Lorella Cuccarini e Silvio Testi/ Annuncio social: “Separati dopo 28 anni ma…”

Un annuncio choc di Lorella Cuccarini sui social? Sembrava così all’inizio ma, per fortuna, non lo è. Chi la segue da tempo sa bene che il suo Silvio Testi è l’unico uomo della sua vita e anche quando si è parlato di una possibile crisi e di una presunta rottura, tutto è rientrato ed è stato smentito. La forza del suo sorriso è proprio da ricercare in una vita serena al fianco del suo amato marito e dei suoi tanti figli ma qualcosa è andato storto oggi e, per la prima volta, la showgirl si è ritrovata da sola. Non sappiamo bene se “l’appuntamento” con la loro storia sia saltato per gli impegni di lavoro di Lorella Cuccarini, che si sono moltiplicati da quando è tornata in Rai, o per gli impegni di Silvio Testi fatto sta che la showgirl ha voluto confidare ai suoi fan che oggi è l’anniversario di matrimonio con il marito e che, per la prima volta, dopo quasi trent’anni, non saranno insieme per festeggiarlo.

IL MESSAGGIO DI LORELLA CUCCARINI

In particolare, la conduttrice ha postato una foto che la ritrae insieme a Silvio Testi e alla famiglia (anche se manca un pezzo, come dice lei) e ha scritto: “Dopo 28 anni, questo è il primo 3 agosto che trascorriamo separati: buon anniversario, amore Questo foto l’hai scattata pochi giorni fa a sorpresa: anche se manca un altro “tassello” importante, esprime tutto… Per sempre, insieme”. Al momento la famiglia quindi dovrà accontentarsi di passare questa giornata da “separati” ma questo potrebbe non essere l’unico rischio di un anno alla conduzione di un programma in diretta tutti i giorni. Questa sarà la prima foto di una lunga serie di “mancanze”? Non ci rimane che attendere per scoprire cosa succederà nei prossimi mesi e quali saranno i post della Cuccarini.

Ecco il post Instagram di Lorella Cuccarini:





