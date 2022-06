Lorella Cuccarini fuori da Amici 22?/ Lei svela tutto: “Con Maria De Filippi…”

Lorella Cuccarini fuori da Amici 22?

Da due anni, Lorella Cuccarini è entrata ufficialmente a far parte della famiglia di Amici. Dopo il primo anno come insegnante di ballo, ad Amici 21, la Cuccarini ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto insieme a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il talent show di Maria De Filippi tornerà ufficialmente in onda a settembre con la ventiduesima edizione. Secondo alcuni rumors, tra i professori di canto potrebbe esserci Michele Bravi. Un’indiscrezione che, se confermata, porterebbe all’addio di uno degli insegnanti delle precedenti edizioni.

Lorella Cuccarini fuori dal cast di Amici 22?/ Ecco cosa dicono gli spoiler

Se Rudy Zerbi sembrerebbe non correre rischi, ad abbandonare la scuola potrebbero essere una tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. A svelare, tuttavia, la verità è la stessa Cuccarini che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Leggo, ha svelato quello che sarà il suo futuro ad Amici.

Lorella Cuccarini conferma la propria presenza ad Amici 22

Tra gli insegnanti di Amici 22 ci sarà sicuramente Lorella Cuccarini che dovrebbe continuare a ricoprire il ruolo di insegnante di canto lasciando, dunque, la danza, salvo clamorosi colpi di scena, ad Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro. A confermarlo è proprio la Cuccarini che, oltre ad onorare l’impegno nella scuola di Amici, tornerò anche a lavorare a teatro interpretando Madre Gothel, in “Rapunzel – Il musical“, dal 2 dicembre all’8 gennaio al Teatro Brancaccio di Roma.

Lorella Cuccarini balla su Tik Tok con Martina Miliddi e Rosa Di Grazia/ Il video...

“Nessun problema. Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”, ha detto a Leggo.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli verso l'addio?/ I motivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA