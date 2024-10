Nella nuova edizione di Amici 2024 Senza Cri, Ilan e Luk3 si sono ritrovati al centro di una difficile e importante scelta. I tre talentuosi allievi dovevano decidere quale professore della scuola seguirà il loro percorso artistico durante la partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Per nessuno di loro è stato facile fare una scelta, erano molto indecisi ma alla fine hanno comunicato la loro decisione. Tutti e tre sono apparsi molto felici, anche i professori che sono stati scelti dai tre allievi erano al settimo cielo.

Temptation Island 2024, 4a puntata/ Diretta e coppie: Alfred bacia la single Sofia. Anna "voglio il falò ora"

Luk3 aveva la possibilità di entrare nella squadra di Lorella Cuccarini o in quella di Anna Pettinelli, entrambe avevano manifestato il desiderio di lavorare con lui. Dopo aver riflettuto a lungo l’aspirante cantante ha scelto la Cuccarini come professoressa per il suo percorso ad Amici 2024 e non è stato l’unico. Anche Senza Cri infatti ha preso la stessa decisione, proprio come il suo compagno d’avventura era indecisa tra la Pettinelli e la Cuccarini ma ha preferito entrare nella squadra di Lorella.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo si scaglia contro Sossio Aruta: c'entra la figlia/ "Vi sembra normale che..."

Senza Cri, Ilan e Luk3 hanno scelto i loro prof ad Amici 2024: Anna Pettinelli delusa

Anna Pettinelli ad Amici 2024 avrebbe lavorato molto volentieri sia con Luk3 che con Ilan, nessuno dei due però ha scelto di entrare nella sua squadra. Il figlio del noto regista Gabriele Muccino era indeciso tra la Pettinelli e Rudy Zerby ma dopo aver riflettuto a lungo ha scelto di farsi seguire dal noto giudice di Tu si que vales.

Partecipare al noto talent show di Maria De Filippi è un’occasione davvero importante, negli anni dalla scuola sono usciti artisti davvero talentuosi che stanno conquistando non poco successo. Proprio per questo motivo gli allievi devono valutare con molta attenzione come affrontare il loro percorso per cercare di dare il massimo e restare ad Amici fino alla fine.

Martina De Ioannon, finisce malissimo con Marco: "Francesca è più profonda"/ Gianni interviene: "Maleducato"

Di certo la scelta dei professori assume un ruolo fondamentale ad Amici 2024 perché con loro gli allievi potranno migliorare le loro abilità e vivere al meglio questa esperienza televisiva. Probabilmente Senza Cri, Ilan e Luk3 hanno sentito di essere più in sintonia con Lorella Cuccarini e Zerbi ed è per questo motivo che hanno preferito farsi seguire da loro piuttosto che dalla Pettinelli. Sul web moltissimi utenti stanno commentando la loro scelta, molti di questi fanno notare come la speacker radiofonica abbia preso tre ‘pali’ ad Amici dal momento che nessuno dei tre allievi l’ha scelta.