Caos nel corso della registrazione della puntata di Amici 2024 che andrà in onda domenica 1 dicembre. Come preannunciato dai daytime, Luk3 ha affrontato non una ma ben due sfide, che in studio hanno scatenato un’accesissima lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Stando alle anticipazioni di SuperguidaTV, Luk3 è riuscito a superare entrambe le sfide – quella per l’ultimo posto e quella voluta da Anna Pettinelli -, ma questo non ha impedito alla sua prof e alla speaker di tornare a scontrarsi.

Una furiosa Lorella Cuccarini ha accusato la collega Pettinelli di aver avuto modi scorretti nei confronti di Luk3, che lo hanno fortemente demoralizzato. Secondo la showgirl, Anna Pettinelli avrebbe addirittura abusato del suo ruolo da professoressa, cosa che la speaker ha negato, dicendo di aver semplicemente deciso di usare tutti gli strumenti che la produzione mette loro a disposizione.

Anche Alessandra Celentano e Charlie Rapino contro Anna Pettinelli

Nella discussione tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli si sono poi aggiunti anche Alessandra Celentano e Charlie Rapino, che ha giudicato la sfida di Luk3. La Celentano ha ribadito di trovare la collega Pettinelli incoerente, visto che non ha approvato la sua proposta dell’eliminazione diretta dopo tre volte all’ultimo posto in classifica. Rapino, invece, si è schierato dalla parte di Luk3, dichiarando che fare cover è difficile per tutti e che, nel suo, il ragazzo è riuscito a cavarsela bene, al punto da vincere la sfida. Rudy Zerbi ha concordato con le parole del talent scout, soprattutto in merito all’importanza di mettere personalità nelle cover ancor prima della voce.