Amici 2024, anticipazioni registrazione puntata 1 dicembre su Canale 5: tripla sfida!

Oggi 27 novembre, con un giorno di anticipo rispetto al solito appuntamento del giovedì, si terrà la nuova registrazione di Amici 2024. Gli allievi rimasti in gara dovranno affrontare una nuova gara di canto e di ballo, ma prima ci saranno due (e forse tre) sfide che vedranno protagonisti Teodora e Luk3. Per entrambi gli allievi si tratta della terza sfida da quando è iniziata la scuola, il che significa che, stando ai risultati delle gare, al momento sono gli elementi più deboli della classe.

Finora, sia Luk3 che Teodora sono riusciti a vincere le precedenti sfide, mantenendo il proprio banco ad Amici 2024, ma la situazione potrebbe questa volta cambiare. A rischio c’è soprattutto Luk3, visto che, qualora vincesse la prima sfida, dovrebbe affrontarne subito un’altra voluta da Anna Pettinelli.

Luk3 in doppia sfida voluta da Anna Pettinelli

La speaker ha infatti annunciato in settimana di aver deciso di mettere Luk3 alla prova con una sfida della quale sarà lei a scegliere lo sfidante, e non la produzione, come sempre accade in questi casi. Luk3 ha anche avuto la possibilità di farsi un’idea di colui o colei che potrebbe sfidare, visto che Anna Pettinelli gli ha mostrato, con un filmato inviato nella Casetta di Amici 2024, i quattro candidati alla sfida. Bisognerà soltanto capire se riuscirà ad arrivare alla sua seconda sfida (e magari vincerla), oppure dovrà abbandonare definitivamente la scuola, così come potrebbe accadere per Teodora.

Le sfide saranno dunque le grandi protagoniste della registrazione della puntata di Amici 2024 che vedremo in onda domenica 1 dicembre, tuttavia ci sarà ampio spazio per ospiti musicali ed esperti di canto e ballo che dovranno giudicare le performance degli allievi coinvolti nelle nuove gare.

Nuove liti tra prof ad Amici 2024 e non solo

Non è da escludere che la puntata del pomeridiano sarà caratterizzata da nuove liti tra professori, in particolare Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, ma anche da proposte per gli allievi, come quella avanzata da Alessandra Celentano ma non accettata dai colleghi. Infine, non mancheranno ad Amici 2024 nuovi compiti, sfide di inediti e gare di improvvisazione per i ballerini.

