Sono trascorsi diversi mesi dal coming out di Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi. La giovane aveva raccontato sui social di non porsi alcun tipo di paletto emotivo e soprattutto di odiare le etichette: “Potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”. Arriviamo così alla curiosità di oggi che, come riporta il portale Today, alimenta un interrogativo: Chiara Capitta ha una fidanzata?

Il dubbio di gossip su Chiara Capitta – figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi – nasce da una foto postata sui social proprio dalla giovane. Una stories che la vede teneramente vicina ad una ragazza ‘misteriosa’ che per alcuni utenti del web potrebbe essere la sua fidanzata. Ma sarà davvero così? Le nuove generazioni condividono scatti di questo tipo anche con persone amiche o comunque con le persone verso le quali sussiste un particolare affetto.

Chiara Capitta, presentata la fidanzata sui social?

Dunque, non è possibile sapere con certezza se Chiara Capitta ha una fidanzata e se la ragazza ‘misteriosa’ mostrata sui social sia davvero la sua dolce metà. Il dubbio nasce proprio dalla natura ‘velata’ dello scatto; la giovane in questione ha infatti il volto coperto dal cellulare, come a proteggere l’identità. Per di più – come racconta Today – non sono presenti tag e dunque riferimenti al nome della persona in questione. Che la ragazza ‘misteriosa’ sia la fidanzata di Chiara Capitta è dunque un dubbio destinato ancora a durare: ciò che realmente importa, laddove il suo cuore sia davvero impegnato, è che la felicità colori il suo cammino. Certamente avrà l’appoggio dei genitori – Lorella Cuccarini e Silvio Testi – a prescindere da quelle che sarà la sua vita sentimentale.