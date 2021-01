Lorella Cuccarini, lettera per Rosa ad Amici 2021/ “Non smettere mai di avere fame..”

Lorella Cuccarini ha scritto una bellissima lettera a Rosa Di Grazia, la ballerina che è entrata nella scuola di Amici 2021 con il suo sostegno e che si sta scontrando con Alessandra Celentano, convinta che non abbia le qualità tecniche per poter occupare uno dei banchi della scuola. Dopo lo scontro con Alessandra Celentano per difendere Rosa, Lorella Cuccarini ha deciso di scrivere alla propria allieva una lettera per ribadirle che non la sta proteggendo. “Volevo farti capire che sono assolutamente d’accordo con Alessandra. Non sono d’accordo sul modo”, puntualizza la Cuccarini in sala con Rosa. “Il modo vessatorio può diventare distruttivo per la psicologia di una persona. Forse, in alcune situazioni, funziona ancora, ma io non sono d’accordo. Voglio che lavoriate tantissimo, ma in modo sereno“, aggiunge ancora l’insegnante.

LA LETTERA DI LORELLA CUCCARINI PER ROSA

“Carissima Rosa ti scrivo queste righe perchè vorrei che nelle prossime settimane non dimenticassi queste mie parole, ma anzi, le sfruttassi per dare sempre di più e sorprendere“: inizia così la lettera che Lorella Cuccarini ha scritto a Rosa. La ballerina, nel leggere quelle parole ad Alessandro e Tommaso, non nasconde l’emozione. “La mia difesa onesta dev’essere per te un rifugio sicuro, ma mai un sedersi sugli allori. Mi aspetto, infatti, che forte del mio supporto, tu continui a lavorare con serietà e rigore per migliorare sempre, senza accontentarti”, scrive ancora la Cuccarini. “La danza è sacrificio, un mestiere duro che non richiede sufficienza, ma continua ricerca della bellezza”, aggiunge ancora la Cuccarini ribadendo di essere d’accordo con i giudizi tecnici di Alessandra Celentano. “Ricordati che della prof. Celentano ho criticato solamente la maniera di rivolgersi a te perchè può generare un clima pesante in sala che, se mal recepito, distrugge anzichè portare risultati. Ma non discuto e, anzi, al contrario, concordo con le osservazioni tecniche”. Poi rivolge un invito a Rosa: “Non smettere mai di avere fame”.



