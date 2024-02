Lorella Cuccarini “Mia rinascita? Devo ringraziare Maria De Filippi”/ “Con Angelina Mango ho vinto due volte”

Per la carriera di Lorella Cuccarini questa è la fase della rinascita. Dopo anni vissuti lontana dalla tv, ora è di nuovo protagonista. A Verissimo ha spiegato a chi è grata, cioè alla conduttrice di Amici: «Devo ringraziare Maria (De Filippi, ndr), perché mi ha dato l’opportunità di far parte di un gruppo di lavoro che è una famiglia. È stato come ricominciare da capo e raccontarsi in una maniera diversa».

Nello studio di Silvia Toffanin, Lorella Cuccarini ha parlato anche della vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024, visto che faceva parte della sua squadra ad Amici: «Io Sanremo l’ho vinto due volte. Vedere il cambiamento che ha fatto in un anno è stato una gioia profonda, perché la conosco e l’ho vissuta. Sapevo da cosa partiva».

Lorella Cuccarini, da Angelina Mango ad Amici…

«Vederla su quel palco come una tigre, con una consapevolezza e una grinta… Quel palco se l’è mangiato ed è stato incredibile. Poi l’omaggio al papà, io ero devastata dietro le quinte», ha aggiunto Lorella Cuccarini su Angelina Mango. Ma a Verissimo ha parlato anche del suo ruolo di coach ad Amici di Maria De Filippi: «Che me ne faccio delle mie conoscenze e delle esperienze se non le trasferisco a qualcuno? Questa è la cosa più bella e Amici è questo. Quindi, si vive una doppia felicità. Sono sul palco, faccio quello che mi piace, ma ho le soddisfazioni dei ragazzi della scuola».











