Lorella Cuccarini, romantica dedica al marito Silvio Testi/ Video: “Guardare nella stessa direzione”

Lorella Cuccarini fa una romantica dedica al marito Silvio Testi

Lorella Cuccarini e Silvio Testi, nome d’arte di Silvio Capitta, è una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Lo scorso 4 agosto hanno festeggiato 32 anni di matrimonio ma hanno preferito farlo in privato, senza auguri fatti pubblicamente attraverso i social. Questo non ha però impedito alla conduttrice e prof di Amici di fare una dedica speciale al marito qualche giorno dopo l’anniversario di nozze.

Lorella Cuccarini ha infatti postato su Instagram un video che la vede fianco a fianco al marito Silvio Testi. I due sono in barca, di spalle, e guardano il panorama che si staglia di fronte. Nessuna sfilza di parole romantiche affiancano il video, ma solo una breve frase che racchiude tuttavia l’essenza del loro amore: “Guardare nella stessa direzione”.

Lorella Cuccarini, 32 anni d’amore con Silvio Testi

Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono conosciuti nell’ambiente dello spettacolo, durante la prima edizione di Fantastico. Il loro amore non è però nato subito in quanto, al tempo del primo incontro, entrambi erano già impegnati. “Ci siamo conosciuti amando prima di tutto la nostra passione nel lavoro” raccontò Lorella, svelando come il loro amore sbocciò poi quando entrambi avevano chiuso le precendenti relazioni: “Galeotto fu un film. Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri”.

Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)













