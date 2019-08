Lorella Cuccarini/ “Sovranista? Ridirei tutto quello che ho detto”

Lorella Cuccarini torna sull’accusa di essere sovranista tramite le pagine di Chi: “Le mie dichiarazioni sono state strumentalizzate. Spesso ci si sofferma ai titoli, senza andare ad approfondire il resto delle interviste e questo genera delle confusioni. Ho detto di essere sovranista perché amo il mio paese e perché penso che si debba riappropriare della sua capacità di scegliere. Ultimamente infatti non è stato così. Questo è stato percepito come qualcosa di brutto, mentre io non ci vedo niente di male e lo ridirei senza nessun problema“. Chissà se queste parole porteranno ancora una volta a delle polemiche, fatto sta che il clima che si è creato non piace per niente alla conduttrice: “Mi rattrista molto questa rabbia fortunatamente però la avverto solo sui social network. Quello che ripeto sempre ai miei figli è che la vita è molto altro e che bisogna dare il giusto peso alle cose”.

Lorella Cuccarini, le liti con Heather Parisi

Di Lorella Cuccarini si è parlato molto anche in merito alle liti con Heather Parisi, tra le due infatti sono volate spesso anche parole pesanti. A Chi la showgirl specifica: “Perché tanto livore? Dovrebbe chiederlo a lei. Personalmente faccio davvero molta fatica a spiegarmelo. In questi giorni di relax voglio pensare solo a cose che sono belle”. Lorella è reduce dal successo di Grand Tour e spiega: “Da questa avventura ho imparato che c’è molta più positività di quello che viene raccontato. Siamo circondati da persone straordinarie. Mi sono tuffata nella bellezza del nostro territorio, ma anche in quella delle persone che la vivono. Ho percepito un affetto davvero indescrivibile. Ho arricchito il mio bagaglio personale e farò tesoro di quest’esperienza per le prossime sfide che arriveranno”.

La nuova sfida

La nuova sfida di Lorella Cuccarini si chiama “La vita in diretta”, programma di cui prenderà la guida il 9 settembre. A Chi spiega: “Quando Teresa De Santis, direttore di Rai 1, mi ha comunicato di aver pensato a me per il programma non ci ho pensato due volte per dirle di sì. In fondo è arrivato tutto al momento giusto. Ora penso di avere la giusta maturità per affrontare qualsiasi tematica. Con me poi ci sarà Alberto Matano, una bella persona oltre che un grande professionista. Con lui mi sento davvero molto sicura”. Gli ascolti sono importanti, ma non spaventano Lorella che penserà a trovare prima di tutto una sintonia con la rete e con il pubblico da casa. La vede come una sfida nella quale mettersi finalmente in gioco per provare un nuovo salto di qualità di una già splendida carriera. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA